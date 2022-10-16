Almanya’da yaşayan 6 yaşındaki Kenan Yağcı, kullandığı yarış motoru ve ATV ile görenleri hayrete düşürüyor. Minik Yağcı, ileride ünlü motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyor.

Almanya’da yaşayan 6 yaşındaki Kenan Yağcı, kullandığı yarış motoru ve ATV ile görenleri hayrete düşürüyor. Minik Yağcı, ileride ünlü motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyor.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 6 yaşındaki Kenan Yağcı, yeteneği ile görenleri şaşırtıyor. Özel yetenekli çocukların kabul edildiği bir okulda eğitim gören minik yarışçı, Alman Otomobil Kulübü’nün ( ADAC ) düzenlediği yarışlarda yaşından büyük rakiplerine adeta kök söktürüyor. Yarışlara katılan tek Türk olan Yağcı, ileride dünyaca ünlü Türk motor yarışçısı Kenan Sofuoğlu gibi olmak istiyor. Yaşına rağmen üstün zekaya sahip olan minik Kenan, motorun dışında arazi aracı olarak bilinen ATV de kullanıyor.

Minik yarışçı herkesi trafik kurallarına uymaya çağırarak, "Ben 6 yaşındayım. Özel yeteneklilerin eğitim gördüğü bir okulda okuyorum. Bir yıldan beri motor sporu ile uğraşıyorum. Yaşımdan büyük yarışmacılar var. Bazen ben onları geçiyorum, bazıları hızlı motor kullanıyor. Önümüzdeki yarışlara da katılacağım. Sadece motor değil, ATV de kullanıyorum. Motoru sadece pistlerde kullanıyorum. İnsanlar trafik kurallarına uysunlar. İleride motor yarışçısı olmak istiyorum. Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ağabeylerime buradan selam gönderiyorum" dedi.

"Tek Türk yarışçıydı. Oğlumla gurur duydum"

Baba Özkan Yağcı, oğlunun üstün yeteneklere sahip olduğunu ve bu yüzden de özel bir okulda eğitim görmeye başladığını belirterek, "10 yıl önce Almanya’ya geldim. Oğlum bu sporu kendisi istedi. Daha önce ATV kullanıyordu. Daha sonra motor kullanmak istediğini söyledi. Ben de babası olarak bu sporun arkasındayım. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Geçen sene güzel bir yarış sezonu geçirdik. Yaklaşık 3 yarışa katıldık. Antrenman yarışlarıydı bunlar. Bu yarışlarda yaş olarak en küçük yaşta Kenan vardı. Tek Türk yarışçıydı. Oğlumla gurur duydum. Almanya’da şöyle bir durum var. Sadece pistlerde yarış yapabiliyorsun. Dışarıdaki alanlarda bu yasak. Bunu dış alanlarda yapamıyoruz. Bize en yakın yarış alanı bir saat uzaklıkta. Her hafta sonu vaktim oldukça destek vermeye çalışıyorum. Kenan şimdi yeni yarışlara hazırlanıyor. Gerçek yarış motorları var. Şimdiki hedefimiz, antrenman yarışlarından sonra gerçek yarışlara katılmasını sağlayacağız. Oğlum, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu’nu örnek alıyor. Sürekli onların videolarını izliyor, onlara özeniyor. Gerçekten onlar da bizim gurur kaynaklarımız. Güzel şeyler paylaştılar, yarışlarını izliyoruz. İnşallah onlarla da tanışmak nasip olur Türkiye’de" ifadelerini kullandı.