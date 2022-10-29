Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği resepsiyonda Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği resepsiyonda Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıldönümü, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Dietzenbach kasabasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenledi. Türk toplumunun ve davetli bazı Alman yetkililerinin bir araya geldiği resepsiyona katılım yoğun oldu. Resepsiyona Frankfurt’ta bulunan Suudi Arabistan, Cezayir, Bosna Hersek, Fransa, Karadağ, Endonezya, Özbekistan, Kazakistan, Vietnam, Kolombiya, İspanya, Kamboçya, Rusya, Tayland, Peru, Türkmenistan, Lübnan, Pakistan Başkonsolosları ve diğer başkonsolosluklar birer temsilci göndererek katılım gösterdi. Ayrıca Şubat 2020’de Hanau’daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve 2018 yılında tren rayları üzerindeki bir Almanı kurtarıp trenin altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen’in ailesi de resepsiyonda yerini aldı.

Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve eşi Gül Tunçer misafirleri kapıda karşılayarak 99. yıl dönümü hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehitler için saygı duruşu ve Türkiye ile Almanya Milli Marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusumuzun verdiği bağımsızlık mücadelesinin bugünlere erişmiş en kalıcı ve önemli mirasıdır. Bu anlamlı günde ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koymuş tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

"Bölgemizde ve ötesinde istikrarın korunması ve çatışmaların önüne geçilmesine yönelik çabalara öncülük ediyoruz"

Başkonsolos Tunçer Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yaş gününe bir adım daha yaklaştığını, Avrupa’da yaşanmakta olan savaş ve çatışmalar Türkiye’nin kuruluş felsefesini teşkil eden “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesinin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında küresel düzeyde devam eden çalışmalara en çok somut katkı yapan ve öncü roller üstlenen ülkelerin başında geldiğine değinen Başkonsolos Tunçer, "Uluslararası toplumun sorumlu bir mensubu olarak bölgemizde ve ötesinde istikrarın korunması ve çatışmaların önüne geçilmesine yönelik çabalara öncülük ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres liderliğinde yürütülen yoğun gayretler neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya ulaşmasının sağlanması bunun en yakın örneklerinden biridir. İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamında bugüne kadar 8 milyon tonu aşkın tahıl ve benzeri ürünün sevk edilmesi sağlandı. Sevkiyatın kesintiye uğramadan sürdürülmesine yönelik diplomatik temaslarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Savaşın giderek daha vahim boyutlar aldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Müzakereler yoluyla ulaşılacak adil bir barış temelinde çözüme kavuşturulmasına olan desteğimizi yineliyoruz. Unutmayalım savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz" dedi.

"İnsanlarımızın Almanya’ya daha büyük fayda sağlayacaklarını düşünüyoruz"

Almanya’daki Türk kökenlilerin bilim, spor, sanat, siyaset ve iş dünyası gibi pek çok alanda kaydettikleri başarılarla gurur duyduklarını ifade eden Başkonsolos Tunçer, "Başkonsolosluk olarak en büyük önceliklerimizden biri görev bölgemizdeki Türk toplumunun her bir ferdinin toplumsal alanda adil ve eşit şartlara sahip olması ve hem Almanya hem de ülkemiz için artı değer üretir bir konuda bulunmasıdır. Dillerini, kültürel ve manevi değerlerini layıkıyla yaşatabildikleri ölçüde insanlarımızın Almanya’ya daha büyük fayda sağlayacaklarını düşünüyoruz. İki ülke arasındaki güçlü insani bağlar da bunu elzem kılarken, ne yazık ki hala ırkçı, ayrımcı ve yabancı düşmanı yaklaşım ve eylemlerin vuku bulduğu da bir gerçek. Ancak tüm olumsuzlukları ve anlaşmazlıkları dayanışma ve sağduyu ile aşabileceğimize olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. Tunçer, davete icabet eden farklı ülkelerin misyon temsilcilerine ve Alman siyasetçilere teşekkür etti.

"Türkler olmasaydı Hessen eyaleti bugünkü halinde olmazdı"

Hessen Eyaleti Avrupa ve Federal İşler Bakanlığı Müsteşarı Uwe Becker de konuşmasında Almanya’da yaşayan Türk halkının Cumhuriyet Bayramını kutladı. Müsteşar Becker Almanya’daki Türklerin, ülkenin ekonomik ve sosyal refaha olan katkılarının büyük olduğunu belirterek, "Türkler olmasaydı Hessen eyaleti bu günkü halinde olmazdı. Almanya bu günkü Almanya olmazdı. Türkiler gerek iş güçleri gerekse de kültürleriyle Alman toplumuna, Almanya’ya büyük katkılar sağlamıştır. Hessen eyaleti olarak Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bursa ile olan kardeş şehir ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yapanlara karşı anlayış gösteremeyiz"

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann da Cumhuriyetin 99. kuruluş yılı dönümünü kutlayarak Frankfurt’un 180 milletten insanların yaşadığı ve 200 farklı dilin konuşulduğu bir şehir olduğunu, Türklerin de bu şehrin önemli unsurları arasında yer aldığı ifade etti. Salonda bulunan ve Hanau’daki ırkçı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını özellikle selamlayan Belediye Başkanı Feldmann, bir Almanın hayatını kurtararak vefat eden ve ismi bir tramvay istasyonuna verilen Mustafa Altuğ Sözen’in de unutulmaması gerektiğini vurguladı. Frankfurt ve Hessen eyaletinin her türlü kültüre ve millete açık olduğunu, birlikte yaşamak isteyen her toplumla iş birliği yaptıklarını söyleyen Feldmann, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı yapanlara karşı anlayış gösteremeyiz. Toplumumuzda da yerleri yoktur" ifadelerini kullandı. Frankfurt’ta farklı milletlerin bir arada barış içinde yaşadığını, çatışmanın olmadığını, Türk toplumunun Frankfurt’ta dışlanmadığını, hatta film festivalinden tiyatro günlerine kadar şehrin ticaret, sanat ve kültür hayatında var olduğu kaydeden Feldmann, "Türk toplumun büyük dedelerinin bu şehrin kurulmasında büyük emekleri vardır. Bu şehir hepimizindir" dedi.

Cumhuriyetin 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Resepsiyonda Avrupa Saz Müzik Okulu bağlama öğrencisi Yiğithan Öztaş Yemen ve Çanakkale Türküsünü, gitar öğrencisi Güral Güleç Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü, piyano öğrencisi Emirhan Dönmez Wolfgang Amadeus Mozart Rondo Alla Turca’yı (Türk Marşı), keman sanatçısı Irmak Ülke, piyano sanatçıları Sezen Karakaş ve Utku Asan Kara Toprak, Orda Bir Köy Var Uzakta, Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı ve Memleketim eserleri çaldı.

Resepsiyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle gönderdiği mesaj da okundu.