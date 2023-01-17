Almanya’nın 2013’ten beri ilk erkek Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu.

Almanya’nın 2013’ten beri ilk erkek Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu.

Almanya’da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht’in istifa etmesinin ardından yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu. 2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius, 2013’ten beri Savunma Bakanlığına atanan ilk erkek bakan oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Pistorius’un göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Pistorius, yönetim tecrübesi olan, yıllarca güvenlik politikasıyla uğraşmış ve yetkinliği olan son derece deneyimli bir politikacı" dedi.

Ordu için satın alma işlemlerinde yavaş davranmakla ve uzmanlık yetersizliğiyle suçlanan eski Savunma Bakanı Lambrecht, muhalefetteki partilerin eleştirinin odağındaydı ve birçok kez istifasını istemişti. Aralık 2021’de göreve gelen Lambrecht’in yılbaşı gecesinde sosyal medyada yayınlanan havai fişekler eşliğindeki Ukrayna Savaşı’ndan bahsettiği yeni yıl mesajı ve oğlunun orduya ait bir helikopterde seyahat ederken çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması da eleştiri konusu olmuştu.