Beyaz Saray ve Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Almanya ve ABD’nin Ukrayna’ya zırhlı araç vereceği aktarılarak, Almanya’nın zırhlı araçlara ek olarak Patriot hava savunma sistemi göndereceği ifade edildi.

Beyaz Saray ve Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Almanya ve ABD’nin Ukrayna’ya zırhlı araç vereceği aktarılarak, Almanya’nın zırhlı araçlara ek olarak Patriot hava savunma sistemi göndereceği ifade edildi.

Fransa’nın dün Ukrayna’ya AMX-10 RC tipi hafif tank göndereceğini duyurmasının ardından ABD ve Almanya harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un arasındaki telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray ve Almanya Başbakanlığı tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Almanya ve ABD’nin Ukrayna’ya zırhlı araç vereceği aktarılarak, Almanya’nın zırhlı araçlara ek olarak Patriot hava savunma sistemi göndereceği ifade edildi.

Ortak açıklamada, Biden ve Scholz’un Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaş hakkında görüş alışverişinde bulundukları ifade edilerek, liderlerin Ukrayna’nın egemenliğine ve bağımsızlığına verdikleri desteği yineledikleri vurgulandı. Açıklamada, “Başkan Biden ve Başbakan Scholz, Ukrayna’ya gerekli mali, insani, askeri ve diplomatik desteği ihtiyaç duyulduğu sürece sağlamaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettiler. Bu amaçla ABD, Ukrayna’ya Bradley tipi zırhlı muharebe araçları, Almanya ise Marder tipi zırhlı muharebe araçları tedarik etmeyi planlıyor. Her iki ülke de Ukrayna kuvvetlerini ilgili sistemler için eğitmeyi planlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve Almanya’nın Rusya’nın Ukrayna’nın kritik altyapısına yönelik devam eden füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı Ukrayna’nın acil hava savunma yeteneklerini desteklemeye devam edecekleri vurgulandı. ABD’nin geçtiğimiz sene aralık ayı sonlarında Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemi bataryası sağlayacağına dair yaptığı duyuru hatırlatılan açıklamada, Almanya’nın da Ukrayna’ya bir Patriot hava savunma sistemi bataryası sağlamak için ABD’ye katıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Biden ve Scholz’un diğer müttefik ve ortakların Ukrayna’ya sağladıkları askeri destekten duydukları memnuniyeti dile getirdikleri bildirildi.