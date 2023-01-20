Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Leopard 2’lerin Ukrayna’ya teslimat tarihi belli değil" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Leopard 2’lerin Ukrayna’ya teslimat tarihi belli değil" dedi.

Almanya, Leopard 2 ana muharebe tanklarını Ukrayna’ya teslim etmeye hazırlanıyor. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ramstein’daki ABD hava üssündeki Ukrayna konferansının oturum aralarında Ukrayna’ya Leopard tanklarının gönderilmesine ilişkin konuştu. Pistorius, Leopard tanklarının mevcudiyetinin kontrol edileceğini açıklayarak, "En kötü durum senaryosuna hazırlanıyoruz. Teslimat kararı mümkün olan en kısa sürede verilecek” ifadesini kullandı.

Ukrayna temas grubundaki müttefikler arasında ortak bir fikir birliği olmadığını vurgulayan Pistprius, Almanya’nın Leopard 2 tanklarının tedarikini engellediği izleniminin de yanlış olduğunu sözlerine ekledi. Genel olarak ’bahar paketinin’ 1 milyar euroyu aşan teslimatları içerdiğini söyleyen Bakan, Almanya’nın Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.