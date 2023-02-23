U-20 Almanya Güreş Milli Takımı, bir haftalık kamp için Türkiye’ye geldi. Yalova Altınova Belediyespor Spor Kompleksi’nde kampa giren Almanya Milli Takımı, ilçeden memnun ve mutlu ayrıldı.

U-20 Almanya Güreş Milli Takımı, bir haftalık kamp için Türkiye’ye geldi. Yalova Altınova Belediyespor Spor Kompleksi’nde kampa giren Almanya Milli Takımı, ilçeden memnun ve mutlu ayrıldı.

U-20 Alman Güreş Milli Takımı, bir haftalık kamp için Türkiye’ye geldi. Altınova Belediyespor Güreş Takımı ile antrenmanlar yapan Almanya Milli Takımı, oldukça verimli bir çalışma gerçekleştirdi.

Cengiz Çakıcı’ın Teknik Direktörlüğünü yaptığı U-20 Almanya Güreş Milli Takımı’nın bir haftalık Altınova Kampı tamamlandı. Altınova Belediyespor Güreş Takımı Teknik Direktörleri Kaan Kaya ve Burak Kaya’nın ustası Nuru Çakıcı’ın oğlu olan U-20 Almanya Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Cengiz Çakıcı, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

İlçeyi tanıma imkânı buldular

Altınova Belediyespor Spor Kompleksi’nde konaklayan ve Altınova Güreş Salonu’nda Altınova Belediyespor Güreş Takımıyla antrenmanlar yapan U-20 Almanya Güreş Milli Takımı, ilçeyi tanıma imkanı da buldu.

U-20 Almanya Güreş Milli Takımı’nı Altınova Belediyespor Spor Kompleksi’nde ziyaret eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı ve Altınova Belediye Meclis üyesi hasan Karabacak, misafir takımla bir araya gelerek, başarılar diledi.

U-20 Almanya Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Cengiz Çakıcı, Başkan Oral’a spora verdiği önemden dolayı teşekkür ederek, “Altınova Belediyespor’u yakından takip ediyorum. Sizi, yöneticilerinizi, teknik heyetlerinizi ve sporcuları kutluyorum” diye konuştu.