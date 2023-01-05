Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği ateşkese değinerek, “Sözde ateşkes, Rus işgali altında her gün korku içinde yaşayan halka ne özgürlük ne de güvenlik getirecektir” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya’nın Ukrayna’da ilan ettiği ateşkese değinerek, “Sözde ateşkes, Rus işgali altında her gün korku içinde yaşayan halka ne özgürlük ne de güvenlik getirecektir” dedi.

Rusya’nın Ortodoksların Noel dönemi olan 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Baerbock, “Putin barış isteseydi askerlerini eve götürürdü ve savaş biterdi. Ama görünüşe göre kısa bir aradan sonra savaşa devam etmek istiyor. Sözde ateşkes, Rus işgali altında her gün korku içinde yaşayan halka ne özgürlük ne de güvenlik getirecektir. Bu nedenle, yeniden barış ve kendi geleceğini tayin hakkı içinde yaşayabilmeleri için Ukraynalıları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya 6 Ocak 12.00’den 7 Ocak 00.00’a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi talimatı vermişti.