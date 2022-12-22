Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Danimarka gerçekten de Avrupa genelinde enerji geçişi için kilit noktada" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “Danimarka gerçekten de Avrupa genelinde enerji geçişi için kilit noktada" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi. Danimarka ve Almanya’nın, Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya karşı mücadelede diğer Avrupa ülkeleriyle güçlerini birleştirmeleri gerektiğini belirten Alman Dışişleri Bakanı Barbock, Avrupa’daki birçok ülkenin şu anda Rus gazından bağımsız olmak ve daha çevre dostu başka çözümler bulmak için çalıştığını belirtti. Baerbock, Danimarka’yı bu konudaki rolünden ötürü överek, “Danimarka gerçekten de Avrupa genelinde enerji geçişi için kilit noktada" dedi.

Göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Almanya’ya gerçekleştiren Rasmussen ise, görüşmede iklim, enerji, savunma ve güvenlik konularını da ele aldıklarını ifade etti. Rasmussen, “Tarihsel olarak iyi bir konumdayız. Danimarka ve Almanya birçok ortak noktayı paylaşıyor. Yeni Almanya-Danimarka eylem planı, gelecekte daha da güçlü işbirliği için iddialı bir rota belirliyor” dedi.

Eylem planının aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji krizi ve iklim değişikliği arka planına karşı da sağlam bir zemine dayandığını iddia eden Rasmussen, "Bunların tümü, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının bir sonucu olarak daha da önemli hale gelen alanlar” dedi.