Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün vefat eden Mevlüde Genç için eşi Durmuş Genç’e taziye mektubu gönderdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dün hayatını kaybeden Mevlüde Genç için taziye mesajı yayınladı. Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç’e taziye mektubu gönderen Steinmeier, "Eşinizin ölüm haberi beni çok üzdü. Size, çocuklarınıza ve tüm ailenize başsağlığı diliyorum. Ülkemiz büyük bir uzlaştırıcıyı kaybetti. Mevlüde Genç, memleketi Solingen’de ve Almanya’nın her yerinde barış içinde bir arada yaşamanın elçisiydi. Hayırseverliğin ve insanlığın nefret ve şiddetten daha güçlü olduğunu bize gösterdi. Mevlüde Genç ailesine, şehrine ve ülkesine sevgi, cesaret ve umut verdi. Almanya’da katlanmak zorunda kaldığı onca şeyden sonra, itidalli duruşu ile bize örnek oldu. Aşırı sağcılar, 29 Mayıs 1993’te ailenizin Solingen’deki evini ateşe verdi. Sen ve eşin iki kızınızı, iki torununuzu ve bir yeğeninizi kaybettiniz. Korkunç suikastin ardından her gece kızları ve torunları için ağlayan Mevlüde Genç, hayatta kalan çocuklarına her gün güç ve güven verdi" ifadelerini kullandı.

"Rol model oldu"

Mevlüde Genç’in yaşadığı tüm acılara rağmen iyiliğin peşinden ayrılmadığını da vurgulayan Steinmeier, "Mevlüde Genç, her türlü sebebi olmasına rağmen insanların iyiliğine olan inancını kaybetmemişti. Bu da onu ülkemizdeki herkes için bir rol model yapmıştı. Federal Cumhurbaşkanı olarak bugün sizlere şunu söylemek istiyorum: Mevlüde Genç’i unutmayacağız. Solingen’deki korkunç saldırının anısını yaşatacağız. Ve hanımınızın mirasını koruyacağız. Barış içinde bir arada yaşama, ancak birbirimizi dinlersek ve birbirimiz için orada olursak, çeşitlilik gösteren toplumumuzda başarılı olabiliriz" dedi.

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde Neo-Nazi 4 Alman şahıs tarafından kundaklanan evde Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde hayatını kaybetmiş, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakıldı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.