Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret düzenlediği Atina’da bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı savunarak, "Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğini sorgulaması kabul edilemez” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret düzenlediği Atina’da bir gazeteye verdiği röportajda Türkiye’ye karşı Yunanistan’ı savunarak, "Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğini sorgulaması kabul edilemez” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da temaslarını sürdürüyor. Scholz, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis görüşmesi öncesinde Yunan Ta Nea gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine değindi. Alman Başbakan, adalar konusunda Atina’nın yanında yer alarak, “Bir NATO ortağının diğerinin egemenliğini sorgulaması kabul edilemez. Bu aynı zamanda üstü kapalı askeri tehditler için de geçerlidir” dedi.

Scholz Almanya’nın arabuluculuğunu teklif ediyor

Anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmeye çağıran Scholz, “Yunanistan ve Türkiye arasındaki komşuluk ilişkileri sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için önemli” ifadelerini kullandı. Anlaşmazlığın çözülmesi için Alman arabuluculuğu teklif eden Şansölye, “Federal Hükümet, iki ülke arasındaki açık sorunların diyalog ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesini sağlamaya kararlıdır. Ortak hedefimiz, vizyonumuz, Doğu Akdeniz bölgesinin tüm ekonomik potansiyelini değerlendirmek olmalıdır ve bu tüm ülkelerin iyiliği içindir. Taraflar faydalı olacağımız görüşünde olurlarsa Almanya dahil olabilir” şeklinde konuştu.