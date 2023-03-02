Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Federal Meclisi’nde (Bundestag) yaptığı konuşmada, Çin’e Rusya’ya savaşta kullanması için silah göndermemesi çağrısında bulunurken, "Moskova’daki nüfuzunuzu kullanarak Rus birliklerinin geri çekilmesini sağlayın" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Federal Meclisi’nde (Bundestag) yaptığı konuşmada, Çin’e Rusya’ya savaşta kullanması için silah göndermemesi çağrısında bulunurken, "Moskova’daki nüfuzunuzu kullanarak Rus birliklerinin geri çekilmesini sağlayın" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman Federal Meclisi’nde (Bundestag) önemli açıklamalarda bulundu. Çin’e, savaşta kullanması için Rusya’ya silah göndermemesi çağrısında bulunan Scholz, "Çin’e açık mesajım: "Moskova’daki nüfuzunuzu kullanarak Rus birliklerinin geri çekilmesini sağlayın. Saldırgan Rusya’ya herhangi bir silah teslim etmeyin" dedi. Silah desteği yerine, savaşın sona ermesi için Moskova’ya baskı yapılması gerektiğini söyleyen Scholz, Çin’in savaşın 1. yılında yayımladığı Çin’in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu içeren 12 maddelik belgeyi de olumlu karşıladığını aktardı. Scholz, Pekin’in nükleer gerilimi azaltma çabalarını da memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.

Alman savunma sanayisine destek

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Almanya’dan Kiev’e yapılan savunma harcamalarının arttığı günlerde, Alman savunma sanayisinde üretimi hızlandırmak için uzun vadeli sözleşmeler ve ön ödemeler gerçekleştirileceğinin sözünü de verdi.

Öte yandan, savaşın sona ermesi için farklı ülkelerde düzenlenen protestolara da değinen Scholz, "Berlin’de ’savaşa hayır’ sloganları atılırken ve tüm silah teslimatlarının durdurulması talep edilirken barış sağlanamıyor" dedi.

"Putin barış müzakerelerine hazır değil"

Moskova’ya Ukrayna’daki askerlerini geri çekme çağrılarını yineleyen Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı sona erdirmek için yapılması gereken barış müzakereleri için de hazır olmadığını söyledi. Başbakan Scholz, şu an Putin’in müzakere masasına oturacağının hiçbir göstergesinin olmadığını aktardı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.