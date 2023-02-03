Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Göç konusu, Avrupa’da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sorun" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Göç konusu, Avrupa’da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sorun" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Meloni başbakanlıkta askeri törenle karşılandı. Berlin’deki buluşmanın ana konu maddelerini beklenildiği gibi enerji geçişi, göç, ekonomik ilişkiler ve Ukrayna savaşı oluşturdu. İki lider baş başa görüştükten sonra akşam saatlerinde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başbakan Olaf Scholz, Almanya ve İtalya’nın çok yakından bağlı olduğunu söyleyerek, göçü temel bir mesele olarak nitelendirdi ve vasıflı işçi sıkıntısı açısından Avrupa’nın göçe ihtiyacı olduğunu vurguladı. Scholz, göç meselesinin yalnızca birlikte üstesinden gelebilecekleri bir sorun olduğunu söyleyerek, "Avrupa’da kalma hakkı olan herkes kalabilmelidir. Bu konuda göç ülkeleriyle anlaşmak gerekir” ifadelerini kullandı. Scholz, Avrupa’nın yeşil dönüşümde kalıcı olarak lider bir pozisyon alması gerektiğini vurgulayarak, aynı zamanda, orada üretim yapan şirketler için milyarlarca dolarlık bir ABD sübvansiyon programına atıfta bulunarak küresel bir sübvansiyon yarışına karşı uyarıda bulundu.

"Ukrayna’yı desteklemezsek barış olmaz, işgal olur"

İtalya Başbakanı Meloni, Almanya ve İtalya’nın ikili ilişkilerle yakından bağlantılı iki ülke olduğunun altını çizerek, "Bu ilişki her iki ülke için de önemli ve güçlü ekonomik bağlarla karakterize edilen bir ortaklıktır. Her iki ülke de bir bütün olarak Avrupa Birliği için önemlidir” dedi. Meloni, Ukrayna savaşı ve göç meseleleriyle ilgili olarak da "Çözüm bulma yeteneğimiz çok önemli" diyerek, İtalyan hükümetinin yardım etmek için her fırsatı değerlendireceğini belirtti ve “Varlığımıza ihtiyaç duyulan yerdeyiz. Ukrayna’yı desteklemezsek barış olmaz, işgal olur. Ukrayna’yı desteklemek, savaşan tarafları müzakere masasına oturtmanın tek yolu" ifadesini kullandı.

“Göç artık güvenlik sorunu”

Göç konusunun, AB için artık bir güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Meloni, göç meselesinde sorumluluk ve dayanışmanın önemine atıfta bulunarak, insan kaçakçılığının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Meloni “Yasal göç karşılığında yasadışı göçle mücadele mi? Kesinlikle bundan yanayım. İtalya bu nedenle göç ülkeleri ve transit geçiş ülkeleri ile daha yakın çalışmak istiyor. Ekonomik yardımla göç ülkelerindeki yoksullukla mücadele etmek istiyor. Avrupa’nın bu tür sorunları çözebileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Göç akımlarının Avrupa sınırlarına ulaşmadan durdurulmasının önemine de vurgu yapan İtalya Başbakanı, "Birincil hareketlerle savaşmadan ikincil hareketlerle savaşamazsınız" dedi.

Enerji konusuna da değinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB için ortak bir gaz fiyatı freni olması gerektiğini söyledi. Meloni, İtalya’nın Avrupa için bir enerji tedarik merkezi olma yeteneğini geliştirmek istediğini de söyledi.