Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Gerektiği sürece Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, "Gerektiği sürece Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) liderlerin konuşmaları devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz zirvede yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı’na değinerek, Almanya’nın ve diğer ülkelerin Ukrayna’ya yaptığı mali ve askeri desteğin altını çizdi. “Gerektiği sürece Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Scholz, Almanya ve diğer ülkelerin Ukrayna için uzun vadeli bir yeniden inşa sürecini başlatma çabası içerisinde olduğunu belirterek, savaşın sona ermesi için Rusya’nın saldırganlığının başarısız olması gerektiğini aktardı.

Almanya’nın Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi ve Marder tipi zırhlı araçlar sağlamayı taahhüt ettiğini hatırlatan Scholz, bunun Almanya’nın dış ve güvenlik politikasında bir dönüm noktası olduğunu açıkladı.

Leopard 2 tipi tankların Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda artan bir baskı ile karşı karşıya kalan Scholz, Ukrayna’ya tank gönderilmesi ile ilgili soruya, Almanya’nın ABD ve İngiltere’nin ardından Ukrayna’ya en büyük askeri teçhizat yardımı yapan ülke olduğu cevabını verdi.