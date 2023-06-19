Almanya Başbakanı Olaf Scholz, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa’da hava savunması için yatırım yapmalıyız. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşının daha uzun süre devam edebileceğini düşünerek, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz, politikamızı buna göre ayarlıyoruz" dedi.

Eylül ayında görevi bırakacak olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son Almanya ziyaretini gerçekleştirdi. Federal Başbakanlık konutunda bir araya gelen Stoltenberg ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, öncelikli olarak 11 -12 Temmuz tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’da gerçekleştirilecek NATO toplantısını ele aldı.

Almanya’nın yeni ulusal güvenlik stratejisi

Stoltenberg ve Scholz, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Basın toplantısında ilk sözü alan Başbakan Scholz, NATO’nun savunma yeteneğini artırmak istediklerini ve birliğin topraklarının her santimetrekaresini savunmada kararlı olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Yeni bir Ulusal Güvenlik stratejisi oluşturduklarını belirten Scholz, “Geçen hafta federal hükümet Ulusal Güvenlik Stratejisini kabul etti. Tarihimizde ilk kez böyle bir strateji oluşturduk. Bu strateji, ulusal ve ittifak savunmasının Alman ordusu için mutlak önceliğe sahip olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Savunma yeteneklerimizi modernize etmek ve geliştirmek için 100 milyar euro bütçe ayırdık. Bununla birlikte artık her yıl yıllık gayrisafi yurt içi hasılamızın yüzde 2’sini savunmaya ayıracağız. NATO, kollektif güvenliğimiz için merkezi bir güvence ve öyle de kalacak. Ordumuzun büyük bir bölümünü NATO savunması için güvenilir bir şekilde hazır tutacağız. Orta ve Doğu Avrupa’daki birlik ülkeleri için Almanya kuvvetli bir işbirliği gösteriyor. Örneğin, Litvanya’da uzun zamandır uluslararası bir birlik bulunduruyoruz ve aynı zamanda bir tugay asker Litvanya’nın savunması için hazır bekliyor. Eurofighter savaş uçaklarımızla ve Patriot’larla Polonya’yı savunuyoruz. Buna ilaveten tehdit altındaki müttefiklerimize acil yarım gücü olarak 17 bin hazır asker bulunduruyoruz”.

“Finlandiya ve İsveç’in Vilnius’a NATO üyesi olarak gelmeleri önemli”

Scholz, konuşmasının devamında, Rusya-Ukrayna Savaşının daha uzun sürebileceğini ve Avrupa savunması için daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. Almanya’nın Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini söyleyen Scholz, “Avrupa’da hava savunması için yatırım yapmalıyız. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşının daha uzun süre devam edebileceğini düşünerek, hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz, politikamızı buna göre ayarlıyoruz. Almanya, Ukrayna’yı gerektiği kadar desteklemeye devam edecek. Gerekli parayı ayırdık ve Alman endüstrisinin savunma sanayi kapasitesini artırması için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında NATO savaş taraftarı olmayacak. NATO güçlü bir birlik. Finlandiya ve İsveç de NATO birliğine katılma kararı aldı. Onlar birliğe güç katacaktır. Bu iki ülkenin de Vilnius’ta masaya NATO üyesi olarak oturmaları benim için önemli” dedi.

Stoltenberg ile Kuzey Denizi’ndeki kritik altyapı güvenliği için de konuştuklarını açıklayan Olaf Scholz, bu bölgedeki gaz boru hatlarına, deniz dibi kablolarına ve rüzgar enerjisi tesislerine yapılan sabotajların birliğin güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, “Bu sorunu da hep birlikte çözeceğiz” dedi.

“Savunmaya yatırımı artırmalıyız”

Almanya’nın yeni Ulusal Güvenlik Stratejisini de memnuniyetle karşıladığını vurgulayan NATO Genel Sekreteri, bunun Almanya’nın NATO içerisindeki varlığını güçlendireceğini söyledi. Stoltenberg, konuşmasının devamında insan hayatını korumak için güvenliğe yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizdi ve savunmaya harcanması gereken senelik yüzde 2’lik rakamın alt sınır olduğunu, üst sınır olmadığını kaydetti.

Alman Başbakanla, Kosova’daki gerilim üzerine de konuştuklarını belirten Stoltenberg, Kosova’daki bütün etnik grupların rahat hareket edebilmesi için güvenliğin sağlanması gerektiğini tekrarladı. NATO Genel Sekreteri, “Bütün tarafları şiddeti körükleyebilecek davranışlardan kaçınmaya çağırıyoruz ve acilen AB çatısı altında diyaloğa geri dönmelerini istiyoruz” dedi.