Almanya, ABD’den F-35 savaş uçakları alımı da dahil olmak üzere 100 milyar euroluk özel fondan finanse edilecek savunma projelerine yeşil ışık yaktı.

Almanya, ABD’den F-35 savaş uçakları alımı da dahil olmak üzere 100 milyar euroluk özel fondan finanse edilecek savunma projelerine yeşil ışık yaktı.

Almanya Federal Meclisinde, ABD’den F-35 savaş uçakları alımı da dahil olmak üzere 100 milyar euroluk özel fondan finanse edilecek savunma projeleri görüşüldü. Federal Mecliste alınan kararlara göre, Almanya, ABD’den 35 adet F-35 savaş uçağı satın alacak. Buna göre, 2028’den itibaren hizmete girmesi beklenen hayalet uçakların maliyetinin yedek parçalar da dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyar euro olacağı açıklandı. F-35’ler artık eskidiği düşünülen Tornado tipi savaş uçaklarının yerini alacak. Alman F-35 pilotlarının 2026’da ABD’de eğitilmesi de planlanıyor. İlk F-35’ler ise 2027’de Almanya’da konuşlandırılacak ve 2028’de ilk operasyonel safha yürütülecek.

Federal Savunma Bakanı Christine Lambrecht, toplam değeri 13 milyar euro olan silahlanma projelerine ilişkin kararları, parlamentonun Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin (Bundeswehr) arkasında durduğunun çok önemli bir işareti olarak nitelendirdi. Lambrecht, Bundeswehr için yeni bir saldırı tüfeğine de çok acil ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu doğrultuda G36 saldırı tüfeğinin yerine yenisinin alınmasına karar verildi. G36’lar yerine, 118 bin Heckler & Koch HK416 tüfeği satın alınacak. Ayrıca, yeni telsiz ekipmanları, Puma zırhlı personel taşıyıcılarının güçlendirilmesi ve kar araçları için de fon sağlanacak.

Alman Silahlı Kuvvetleri Genel Müfettişi Eberhard Zorn, bu kararın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından kararlaştırılan özel fon projelerinin uygulanması için başlangıç noktası olduğunu açıkladı.