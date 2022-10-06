Mersin’de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini kamu görevlisi diye tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 12’si tutuklandı. Şahısların 500 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Mersin’de kurdukları çağrı merkezleri üzerinden aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini kamu görevlisi diye tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 12’si tutuklandı. Şahısların 500 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Daire Başkanlığı ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ’nitelikli dolandırıcılık’ yapan şahısları takibe aldı. Bir süre hem fiziki hem de teknik takip yapan ekipler, 41 şüpheliyi belirledi. 1 Ekim’de Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli’de gerçekleştirilen operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 2 tabanca, 51 fişek, 500 bin değerinde döviz, 800 bin lira değerinde ziynet eşyası, 21 laptop ile 47 çeşitli markalarda cep telefonuna el konuldu.

Çağrı merkezleri kurmuşlar

Şüphelilerin kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları, sık sık da yakalanmasınlar diye adres değiştirdikleri tespit edildi. Özellikle Almanya’da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye’ye getiren çetenin çağrı merkezlerinde bilgisayara kurdukları özel bir program üzerinden Almanya’da yaşayan insanları arayarak kendilerini kamu görevlisi ve bankacı diye tanıtarak para istedikleri belirlendi. Yine örgüt adına çalışan Almanya’daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı.

500 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu

Şahıslarla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da hazırlanırken, dolandırıcılık rakamları rapora yansıdı. Şahısların arsa, iş yeri, konut, araba ve ziynet eşyası dahil toplam 500 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çete lideri H.Ç. ile G.Ö., M.Ç., A.Y., S.Ö., R.P., O.U., K.R., N.E., K.U., A.T. ve T.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi verildi. 8 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 10 şahıs da adli kontrol şartıyla salıverildi.