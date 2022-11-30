Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı, kentteki iş adamlarıyla bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı, kentteki iş adamlarıyla bir araya geldi.

DTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısı DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya’nın açılış konuşmasıyla başladı. Global ticaretin her geçen gün önem kazandığı bir süreçte bu organizasyonun önemine işaret ederek konuşmasına başlayan Kaya, “Günümüz teknolojisi ve diğer imkanları ile üretim her geçen gün kolaylaşırken, satış ve lojistik sorunları daha bir önem kazanıyor. Özellikle pandemi krizi bizlere yerelde üretim ve yerelde satışın yeterli olmadığını gösterdi. Yurt içinde ve yurt dışında farklı pazarlara ulaşmak, farklı pazarlar üzerinden ticaret alanlarına açılmak zorunluluk haline geldi. Bu anlamda Oda olarak bu tür çalışmaları önemseyerek bu yöndeki çalışmalarımızı daha çok artıracağız. İlimiz sanayi altyapısını önemli bir şekilde geliştirip, önemli bir sanayi kenti olma anlamında son derece hızlı yol alıyoruz. Bunun en önemli etkeni kentimizin geçmişten gelen önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıdır. Dünyanın birçok yerinde üretilen ürünlerin bölge illeri ve bölge ülkelerine dağıtımında ilimiz önemli bir merkezdir. Diyarbakır’ın bu özelliğini hızla artırarak devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bugünkü toplantımızdaki temel amacımız da budur” dedi.

Global Business Türkiye Yatırım Danışmanlığı Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya eyalet ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Akkaya, yatırım ve işbirlikleri için bölgenin avantajları, demografik yapısı, konumu gibi birçok bilgiyi katılımcılarla paylaştı. Akkaya, “Kuzey Ren-Vestfalya Almanya’da en fazla doğrudan yatırım alan eyalettir ve dünyanın en büyük fuar bölgesidir. En güçlü, en yüksek GSYH’i olan, 9.6 milyon çalışanıyla birçok ülkeden daha fazla üreten ve kazanan, dış ticaret hacmi 400 milyar eurodan fazla olan bir bölgedir. Ülkemizdeki firmalar da son yıllarda ciddi firma kuruluşu gerçekleştirerek yatırım yapıyorlar. Almanya’da ikamet eden her 3 vatandaşımızdan 1’i bu eyalette yaşıyor. Almanya’dan Türkiye’ye gelen mal ve hizmetlerin yüzde 19’u, Türkiye’den Almanya’ya giden mal ve hizmetlerin de yüzde 25’ini oluşturuyor. Eyalette yerleşik yaklaşık 700 tane Türkiye firması mevcuttur. Almanya Türkiye’nin en büyük ticari ortağıdır. Türkiye firmalarından yapılan yatırımların yüzde 50’den fazlası bu bölgeye yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti tanıtım toplantısına DTSO Meclis Başkanı Nevin İl, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, DTSO Meclis Üyeleri, Meslek Komite Üyeleri, Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, HAKSİAD Diyarbakır Başkanı Selahattin Güneş ile girişimci, sanayici ve yatırımcılar katıldı.