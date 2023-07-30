Almanya’nın Oberhausen kentinden ‘Kardeş Şehirler Öğrenci Değişim Programı’ çerçevesinde Mersin’e gelen öğrenciler, kentin güzelliklerini tanımaya devam ediyor.

Öğrenciler ilk olarak Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’ndaki Damıtma Atölyesi’nde Mersin’in lavanta bahçelerinden toplanan lavantalardan yağ elde ettiler. Atölyede bulunan kazan ve distilasyon ünitesinin nasıl çalıştığını öğrenen öğrencilere, damıtma hakkında genel bilgiler verildi. Lavanta damıtımının her aşamasını deneyimleyen öğrenciler, yağ çıkarma işlemi yapmanın da keyfini yaşadı. Öğrencilerin deneyimleme fırsatı bulduğu bir diğer atölye çalışması da, kurutma atölyesinde meyve kurutma işlemi oldu. Kurutma işleminin üretim teknikleri, meyvelerin dilim kalınlıkları, kurutma sıcaklığı ve süreleri hakkında bilgi alan öğrenciler, elma, muz ve limonun nasıl kurutulduğunu pratikte öğrenmiş oldu. Mersin’in coğrafi işaretli olan ve olmaya aday ürünlerini kurutup paketleyen öğrenciler, Mersin temalı sağlıklı atıştırmalıklar elde ettiler. Öğrenciler için verimli geçen bir diğer atölye ise mum yapım atölyesi oldu. Öğrenciler, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan uçucu yağlardan mumlar hazırladılar. Hazırladıkları mumlara lavanta, vanilya ve portakal gibi farklı yağlar ilave eden öğrenciler, mumlarını kurutma atölyesinde kuruttukları meyvelerle süslediler. Öğrenciler mum atölyesinin ardından mutfağa geçerek, usta şefle birlikte Hatay usulü tarator yapımını öğrendi. Kendi yaptıkları taratoru tadan öğrenciler, deneyimledikleri bu yöresel lezzeti ülkelerine döndüklerinde de yapacaklarını ifade ettiler.

Mersin’i ve insanlarını çok sıcak bulduğunu söyleyen öğrencilerden Golekuh Caesar, “Mersin çok renkli bir kent ve insanları çok sıcakkanlı. Genel olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle havası çok güzel ve deniz kente ayrı bir anlam katıyor” dedi.

Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı’nda gerçekleştirdikleri atölyeleri değerlendiren Caesar, “Öncelikle mum yapım atölyesine girdik. Orada bize çevre dostu mumlar yapıldığı söylendi. Sonrasında da meyve kurutma tesisinde meyveleri kestik ve kuruttuk” diye konuştu.

Caesar, daha önce meyve kurutma ve mum yapımı gibi bir deneyimi olmadığını sözlerine ekleyerek, “Böyle bir deneyimim aslında hiç olmadı. Bu benim için bir ilkti ve çok güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Christina Angenent ise, “Mersin’i çok beğendim. Çok güzel bir şehir, ama aynı zamanda çok sıcak. Atölye çalışmaları da çok güzeldi. Her şeyin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Geleneksel bir Türk mezesini yapmak iyi bir deneyimdi” şeklinde konuştu.