Almanya’da yaşayan Batmanlı Barış İşçimen, Almanya arama kurtarma ekibiyle Türkiye’ye gelerek Kahramanmaraş’ta katıldığı çalışmalarda ekip olarak 34 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Almanya’da yaşayan Batmanlı Barış İşçimen, Almanya arama kurtarma ekibiyle Türkiye’ye gelerek Kahramanmaraş’ta katıldığı çalışmalarda ekip olarak 34 kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından başlatılan yardım çalışmasına katılan Almanya arama kurtarma ekibinde yer alan Batmanlı Barış İşçimen, deprem bölgesindeki enkaz çalışmalarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İşçimen, 7 günlük arama kurtarma çalışmalarında ekip olarak 34, bireysel olarak ise 7 kişiyi canlı olarak enkaz altından çıkardı.

Batmanlı olduğunu ve Almanya Stuttgart’a ikamet ettiğini söyleyen İşçimen, depremin ikinci gününde Almanya arama kurtarma ekibiyle beraber Kahramanmaraş’taki enkaz bölgesine geldiğini dile getirdi. İşçimen, “Biz, Almanya ekibi olarak bayağı güzel işler çıkardık. Ekip olarak diğer ekiplerle beraber 34, sadece kendi ekibimizle beraber 14, benim kendi ellerimle tünellerden, enkazlarda çıkardığım insan sayısı 7’dir. Bayağı zorlu geçti. Depremin yıkıcı etkisini gördük. Hala şoktayız, depremin tahribatını, neler yapabileceklerini gördük. Umarım bir dahaki depremlerde daha dikkatli oluruz. Ülke olarak daha iyi hazırlanırız depreme karşı. Biz arama kurtarma ekibi olarak canımızı hiçe sayarak, yemeden içmeden uyumadan 7/24 zorlu hava şartlarında kardeşlerimizi kurtarmak için oradaydık” dedi.

“İki defa ölüm tehlikesi atlattım”

Çok zorlu bir işe imza attıklarını belirten, deprem bölgesinde enkazda çalışırken iki defa üzerine binaların çöktüğünü, kolonlar arasında kaldığını ve ekip arkadaşları tarafından kurtarıldığını söyleyen İşçimen, “Özellikle söylemek istediğim bir şey var. Depremin 5. gününde 32 yaşında anne ve 6 yaşındaki oğlunu çıkarılamaz denildiği yerden yerin 6 metre derinliğinde tünel kazarak binanın bodrum katındaki duvarı kırıp içerden sağ salim kendi ellerimle anne ve oğlunu çıkartmayı başardım. Almanya arama kurtarma ekibi fire ekibinden cesaret madalyası aldım. Bunun için çok gururluyum. Çalışmalarımız bu yöndeydi” diye konuştu.

“Ülkemiz bu tahribatını ve zorlu günlerini çabuk atlatacaktır”

Depremlerin Kahramanmaraş’ta büyük tahribatlar meydana getirdiğini vurgulayan İşçimen, Kahramanmaraş’ta kullanılacak binaların neredeyse yok denilecek kadar az olduğunu belirtti. İşçimen, “Şuna inanıyorum ki ülkemiz bu tahribatını bu zorlu günlerini çabuk atlatacaktır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Biz sahada diğer ülkelerin ekiplerini da gördük. İngilizler, Çinler, Japonlar özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimizi sahada çok fazla gördük. Bu durum kardeşlerimize ulaşmamız için umut verici bir resimdi. Bizim için çok önemliydi. Çünkü her can bizim için dünyalardan daha değerlidir. Her saniye bizim için bir umut her saniye bizim için kurtarılacak bir can demektir” ifadelerinde bulundu.