Konsolosluk önünde polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Hollanda ve İngiltere’nin ardından Almanya da İstanbul Başkonsolosluğu’nu "güvenlik endişesi" sebebiyle kapattığını duyurdu. Beyoğlu’nda bulunan konsolosluğun 1 gün boyunca kapalı kalacağı öğrenildi. Taksim Gümüşsuyu’ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazısı asıldı.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ’güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

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