Bir derginin dünyanın farklı ülkelerinden 799 kent arasında Adana’yı emeklilerin yaşayabileceği en iyi 10 kent arasında göstermesinin ardından hukukçu Alman kadın, eşiyle birlikte kente geldi. İlk aşamada gezmeye gelen çift, 6 ay Adana’da 6 ay Almanya’da yaşamayı düşündüklerini belirtti.

Bir derginin dünyanın farklı ülkelerinden 799 kent arasında Adana’yı emeklilerin yaşayabileceği en iyi 10 kent arasında göstermesinin ardından hukukçu Alman kadın, eşiyle birlikte kente geldi. İlk aşamada gezmeye gelen çift, 6 ay Adana’da 6 ay Almanya’da yaşamayı düşündüklerini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde bir Alman dergisi çeşitli kriterlere göre 799 kenti değerlendirdi. Bu kentler arasında 10’u emekliler için yaşanabilecek en iyi yerler listesine girdi. Listede emeklilerin favori kentleri arasında Adana da yer aldı. Araştırmanın ardından hukukçu Alman kadın Ute Störmer (51), eşi Almanya’da doğup büyüyen Pedagog Yalçın Yıldız (49) ile birlikte Adana’ya geldi. Çift, el ele Adana sokaklarında tarihi yerleri gezdi, sokak müzisyenlerini dinledi.

Störmer, araştırmanın ardından Adana’yı çok merak ettiğini, bu nedenle kente geldiğini belirterek, “Eşim Antalyalı olduğu için daha önce Antalya’ya geliyorduk. Ancak orasını ben çok beğenmiyordum. Bu araştırmadan sonra Adana’yı merak edip buraya geldim. Adana’yı çok beğendim. İnsanları çok sıcakkanlı, çok misafirperver. Adana Kebabı başta olmak üzere yemekleri çok güzel. Buranın yemeklerini çok sevdim. Seyhan Baraj Gölü’ne hayran kaldım” dedi.

Şimdi gezmek amaçlı geldiğini ancak emekli olduktan sonra 6 ay burada 6 ay Almanya’da yaşamayı düşündüğünü dile getiren Störmer, “Benim babam İncirlik Hava Üssü yapılırken burada çalışmış. Ben o yüzden da Adana’yı merak ediyordum. Geldim çok beğendim. Türkiye’de Antalya’nın ismi duyulmuş ama bence Adana’ya da çok turist gelmeli. Çünkü burada hem tarih, hem doğa, hem de yemekler çok güzel” diye konuştu.

Adana’ya ilk kez geldiğine dikkat çeken Yalçın Yıldız da, “Ben Antalyalıyım ama Almanya’da doğup büyüdüm. Bu nedenle yazları Antalya’ya geliyorduk. Ancak Antalya artık çok kalabalık ve çok pahalı. Eşim de Adana’yı merak edince buraya gelmeye karar verdik. Burası çok güvenlikli, çok güzel bir şehir. Üstelik çok ucuz bir şehir. İnsanları da çok iyi” şeklinde konuştu.

Yıldız, ayrıca kendisinin de Almanya’da yaşayan Türklerin sorunlarıyla ilgili kitap yazdığını, bunu Adana’ya hediye edebileceğini söyledi.