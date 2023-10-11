Tepebaşı Belediyesi’nin kardeş şehri Berlin Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliğinde hazırlanan Doğu’ya Kervan sergisinin açılışı için kente gelen Alman heyet, Tepebaşı’na hayran kaldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentleri ile temasları devam ediyor. Tepebaşı’nın Almanya’dan kardeş kenti olan Treptow-Köpenick Belediyesi iş birliği ile hazırlanan serginin açılışı için Eskişehir’e gelen Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel ile beraberindeki heyet, kenti gezdi. Heyet, Eskişehir’deki müzeleri ve Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini ve Tarih Vakfı iş birliği ile hazırlanan ’Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu’ sergisini ziyaret etti. Alman misafirler, bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına adanan sempozyumda 21 misafir sanatçı ile sempozyum komitesi sanatçılarının elinden çıkan Cumhuriyet Anıtı ile şehri süsleyen Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini gezdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ı da makamında ziyaret eden heyet, iki kent arasındaki yerel yönetim çalışmaları ve kültürel iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Ataç, ayrıca Tepebaşı Belediyesi’nin sanatsal çalışmaları hakkında da konuklarına bilgiler verdi. Alman heyet, Başkan Ataç’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti.