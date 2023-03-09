Almanya’dan başlayarak belirlediği rota istikametinde dünya turuna bisikletiyle çıkan Alman asıllı Marcus, 5 bin kilometre pedal çevirip Erzincan’a geldi. Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine gelen doğa gezgini Türkiye’yi muhteşem bulduğunu kaydetti.

Almanya’dan başlayarak belirlediği rota istikametinde dünya turuna bisikletiyle çıkan Alman asıllı Marcus, 5 bin kilometre pedal çevirip Erzincan’a geldi. Erzincan’ın Otlukbeli ilçesine gelen doğa gezgini Türkiye’yi muhteşem bulduğunu kaydetti.

Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren Alman Marcus, aylar öncesinden başladığı turda Balkan ülkeleri, İtalya, Ermenistan ve Gürcistan’ın ardından Türkiye’ye geldi. Türkiye’de çeşitli illeri gezen Marcus Erzincan’a geldi. Erzincan merkeze 140 kilometre uzaklıkta bulunan Otlukbeli ilçesine giden gezi tutkunu, burada ki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Gördüğü ilgi ve alaka karşısında şaşıran Marcus bulunduğu ilçeden ayrılmak istemedi. Alman asıllı doğa ve bisiklet tutkunu Marcus’ın bir sonra ki durağı ise Güneydoğu’yu gezip oradan Irak’a gitmek.

‘16 ülke gezdim. En sevdiğim Türkiye oldu’

Türkiye’yi görmeden önce 16 ülke gören gezgin, burayı çok sevdiğini ifade etti. Marcus Almanca yaptığı röportajında ise şunları kaydetti

“Merhaba ben Marcus, 40 yaşındayım ve Almanya’dan buraya bisikletle geliyorum. Yolculuğuma geçen yıl mayıs ayında başladım. Balkan ülkeleri ve İtalya üzerinden Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye’ye döndüm. Bu turda şimdiye kadar 16 ülke gezdim ve şimdiye kadar aralarında en sevdiğim ülke Türkiye oldu. Buradaki insanlara, kültüre ve güzel manzaralara aşık oldum.

Çaya, yemeğe davet edildiğim harika Otlukbeli’de vakit geçirdim ve ayrıca uyumak için sıcak bir yatak aldım. Benim için yaptıkları her şey için buradaki bu misafirperver insanlara gerçekten teşekkür etmeliyim.

Daha sonra ki yolculuğum beni Mardin’e götürecek. Türkiye’den ayrılıp Irak’a gideceğim. Yolculuğum beni önümüzdeki 4-5 yılda ise tüm dünyaya götürecek”