Almanya’nın Memmingen Belediyesi, Adana’nın Karataş ilçesinde afet eğitimi verdi.

Memmingen Belediye Başkanı Jan Rothenbacher eşliğinde meclis üyeleri ve belediye personeli kardeş belediye olan Adana’nın Karataş Belediyesi’ne gelerek deprem nedeniyle incelemelerde bulundu. Ardından Alman heyet, Karataş Belediyesi tarafından yeni kurulan Afet İşleri Müdürlüğü ve belediye teknik personeli ile gönüllülere arama kurtarma, hasarlı binaların incelenmesi, afet halinde Memmingen de nasıl bir uygulama gerçekleştirdikleri ile ilgili eğitim verdi.

Ayrıca Memmingenli heyet, Karataş’ta bağışlar ile yaptırılan Çamaşırhane ve Afet acil müdahale konteynerlerini inceleyerek çeşitli yardımları afetzedelere ulaştırdı.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Memmingen Belediyesi kardeşlik duygularını zor günlerimizde de bize en güzel şekilde yansıttı. 6 Şubat depremleri sonrası Memmingen Belediye Başkanı Jan Rothenbacher başta olmak üzere ekibinde yer alan tüm kurum temsilcilerine ve Memmingen halkına ilçemize gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Depremden hemen sonra Memmingen binasına Türk bayrağını ve belediye bayrağını asarak yanımızda olduklarını belirttiler. İlçemizi ziyaret eden heyet ile birlikte bölgemizdeki hasarlı yapıları inceleyerek alınması gereken önlemleri ve uygulama sistemlerini değerlendirdik. Ayrıca yaptıkları bağışlar ile depremzedeler yararına hazırlanan çamaşırhane, afet acil müdahale konteyneri ve çeşitli yardımları depremzedelere ulaştırdık. Verdikleri eğitimler de bize ve gönüllülere afetle mücadele konusunda büyük yarar sağladı” diye konuştu.

Ayrıca Başkan Topuz, Memmingen heyetine plaket taktim etti.