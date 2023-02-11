Öte yandan mücadele Bayern Münih’in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bundesliga’nın 20. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena’da Bochum’u ağırladı. Mücadele öncesi Türkiye’de yaşanan depremlerde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşundu bulunuldu. İki takım oyuncuları ve hakemler sahasının ortasında saygı duruşunda bulunurken, yaklaşık 70 bine yakın taraftar da tribünlerden saygı duruşuna eşlik etti.

Allianz Arena’da oynanan Bayern Münih-Bochum maçı öncesi oyuncular ve tribünleri dolduran 70 bine yakın taraftar depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

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