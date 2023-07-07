Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 11 ay önce Alleben Göleti’nin kıyısında hizmete açtığı karavanpark, bugüne kadar toplamda bin 550 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Şehir merkezinden uzak, doğayla iç içe, göl kıyısında konaklama fırsatı sunan Alleben Karavan Park, 5 teras ve 35 karavan alanıyla bir yıldan daha kısa bir sürede tatil severlerin gözde mekanları arasında yerini aldı. Bu çerçevede geçen yıl Ağustos ayında hizmete giren karavanpark, 11 ay içerisinde 450 yabancı, bin 100 de yerli turisti misafir etti.

Deprem vertigosunu karavanpark ile aşıyor

Gaziantep’te ikamet eden depremzede Mermi çiftçi ise Alleben Karavan Park alanının imkanlar konusunda birçok ihtiyaca cevap verdiğini belirtti. İlkay Mermi, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş depremleri nedeniyle kendisinde deprem vertigosu oluştuğunu belirterek, “Eve çıkınca bende sarsıntı hissi oluşuyor. Depremden çok etkilendik. O yüzden bu tesiste kendimi çok iyi hissediyorum. Burada deprem vertigosu hissi bende oluşmuyor” ifadesini kullandı.

“Şeker hastasıydım, burada şekerim dengelendi”

Bir aydır konakladıkları karavanpark alanının sağlık sorunlarına iyi geldiğini anlatan Mermi, “Şeker hastasıyım. Burada kaldığım sürede şekerim dengelendi. Açık hava, doğa ve hareketli bir yaşam, sanırım bana iyi geldi” dedi.

Karavanpark alanı içerisindeki imkanların misafirlere çok iyi hizmet sağladığına dikkati çeken Hilmi Mermi ise, “Bulaşık, WC, çamaşır gibi konularda çok güzel bir düzen oturtulmuş. Alanın güvenliğinden tutun da temizliğine kadar birçok konuda muadillerine göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yaz mevsiminde sinek gibi sıkıntımız yok. Hemen hemen Türkiye’nin her yerini gezdim. Bu kadar iyi planlanmış bir yer göremedim” diye konuştu.

“Gaziantep, kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir şehir”

Birleşik Krallık’tan gelen Hint asıllı Sai Ferrero, Türkiye’deki seyahatine Gaziantep’te devam ettiğini söyleyerek, “Gaziantep uzun süredir seyahat etmek istediğim yerlerden biri olmuştur. Bu karavan park alanında beşinci günümüz, son bir gece daha kalacağız. Yarın da Türkiye’nin bir başka şehrine gideceğiz” dedi.

Gaziantep’te birçok müzeyi ve tarihi kaleyi ziyaret ettiklerini dile getiren Ferrero, “Gaziantep’teki tarihi mekanları gezdik. Kesinlikle ziyaret edilmesi gereken bir şehir. Şehrin insanları çok misafirperver, samimiler ve herkese kucak açıyorlar. Türkiye’ye daha önce pek çok kez gelmiştim. Gaziantep Türkiye’de herkesin görmesi gereken en iyi şehirlerde bir tanesi” diye konuştu.