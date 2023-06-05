Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) mühendislik alanında tek başına hak sahibi olduğu patent başvurusu tescil edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arıtma tesislerinde ve endüstriyel tesislerde ihtiyaca yönelik geliştirdiği ürünün patent başvurusu sonuçlandı. ALKÜ’de yürütülen araştırmalar sonucunda ortaya çıkan "Pasif Havalandırma-Karıştırma Enjektörü" başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Enerji tasarrufu ile öne çıkan buluş, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksel tarafından geliştirildi. Ürünün içeriğine yönelik bir değerlendirmede bulunan Aksel, “Pasif Havalandırma-Karıştırma Enjektörü, karıştırmaya ve havalandırmaya ihtiyaç duyulan suların havalandırılarak karıştırılmasını ilave enerji ihtiyacı olmadan sağlayacak bir sistem önerisidir. Arıtma tesisleri ve endüstriyel tesislerde kullanımı alanına sahiptir. Çalışmamızın için çok emek harcadık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Rektörümüz başta olmak üzere destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.

“Endüstriyel tesisleri rahatlatacak bir buluş”

"Pasif Havalandırma-Karıştırma Enjektörü" başlıklı buluşun Üniversite adına gurur verici olduğunu söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil almayı başarması bizi son derece mutlu etti. Bu çalışma hocamızın ikinci patentidir. İhtiyaca yönelik yapılan bu çalışma, seri üretimde kendine yer bulduğu takdirde sektörün önemli ölçüde ihtiyacını karşılayabilecek. Çünkü endüstriyel tesislerini rahatlatacak bir buluş olmasının yanında bu icat, dünyada artan enerji ihtiyacına ilave bir enerji yükü getirmeden tasarlanmıştır. Tasarlanan bu ve benzeri projeler ile bu tür projelerin sonuçları Üniversitemizin geliştiğini ve büyüdüğünün göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” şeklinde konuştu.