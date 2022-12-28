Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyesi üniversitelerin kullanımına açılacak elektronik kütüphane oluşum sürecinin koordinatörlüğünü ALKÜ üstlendi.

Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) üyesi üniversitelerin kullanımına açılacak elektronik kütüphane oluşum sürecinin koordinatörlüğünü ALKÜ üstlendi.

Türk Devletleri Teşkilatına bağlı Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde Türk Dünyasının Manevi Başkenti Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen 6. Türk Üniversiteler Birliğinin Genel Kurulunun sonuç bildirisi yayımlandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın da katılım gösterdiği toplantının sonuç bildirisinde önemli kararlar alındı.

TÜRKÜNİB’ten ALKÜ’ye koordinatörlük görevi

Bu çerçevede geçen yıl Orhun Değişim Programı ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştirilen Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile ikili mutabakat zaptı imzalayan ALKÜ aynı zamanda sonuç bildirisinin 4. maddesinde; “Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans öğrencileri ile Akademik personelin, daha iyi ve nitelikli araştırma yapabilmeleri amacıyla taraflar, üye üniversitelerin tek bir çatı altında elektronik kütüphaneye ortak erişim sağlamalarını kabul etti ve üniversitemiz Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bu sürecin koordinatörü olarak belirlendi” ifadelerine yer verildi. Tüm üniversitelerin elektronik kütüphanelerini tek bir çatı altında toplayacak olan bu süreç sayesinde TÜRKÜNİB üyesi üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin ve eğitim gören öğrencilerin daha geniş bir kaynak havuzuna ulaşmaları amaçlanıyor.

“Görevi şerefle yürüteceğiz”

Sonuç bildirisini değerlendiren Rektör Kalan, “Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliğinden gelecek her türlü vazifeyi şerefle yürüteceğiz. Üniversitemiz tüm kadrolarıyla bu şerefli görevi başarıyla yürütmek için elinden geleni yapacaktır. Alınan karar şahsımı ve üniversitemizin mensuplarını mutlu etmiştir” şeklinde konuştu.

Üye üniversiteler, TÜRKÜNİB’in bir sonraki genel kurulunun 2023 yılında Semerkant’ta düzenlenmesi konusunda karar aldı.