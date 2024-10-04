Mesleki teknik eğitime destek faaliyetleri kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Akseki MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programına 2 adet araç hibe edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), bir taraftan toplum yararına projeler üretirken bir taraftan da bazı kurum ve kuruluşların üniversiteye destekleri devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ tarafından ALKÜ Akseki MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na eğitime destek olmak amacıyla 2 adet araç hibe edildi. Eğitim amaçlı araç hibe programı kapsamında Akseki MYO, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na tahsis edilen 2 adet araç teslim alınarak öğrencilerin eğitimine sunuldu.

Rektör Türkdoğan’dan teşekkür

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yapılan araç hibesinin eğitim için çok güzel bir dokunuş olduğunu dile getirdi. Akseki MYO’da yetişen geleceğin itfaiyecilerinin daha iyi bir eğitim almaları adına araçlara ihtiyaç olduğuna değinen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak ülkemizin evlatlarını, ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırması için elimizden geldiğince iyi yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Biz bunları yaparken de şehir ile bütünleşerek evlatlarımızın en iyi şekilde öğrenim görmelerini sağlıyoruz. ALKÜ ailesiyle birlikte şehrimizin ileri gelenleri ve ülkemizin önemli kurum ve kuruluşlarından da destekler alıyoruz" dedi.