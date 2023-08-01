Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) yeni Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de 20 üniversiteye rektör atandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlüğüne, 2564 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci, 3’üncü ve 7’inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan atandı.

1978 yılında Ünye ilçesi, Ordu’da dünyaya gelen Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Orta öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra, 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Prof. Dr. Türkdoğan, mecburi hizmetinin ardından uzmanlık eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2013 yılında Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Acil Servisi’nde yardımcı doçent olarak çalışan Prof. Dr. Türkdoğan, 2017 yılında doçent olarak Adnan Menderes Üniversitesi’ne atandı. 2019 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağcılar SUAM hastanesine atanan Türkdoğan, aynı tarihlerde Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’nı yürüttü. AFAD ile birlikte İstanbul Sağlık Afet Planı’nın geliştirilmesi gibi birçok projeyi yürüten Türkdoğan, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon ve ambulans sayısının artırılması da dahil olmak üzere birçok başarılı projeyi yürüttü. Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi önemli olayların da yürütücüsü olan Prof. Dr. Türkdoğan, AFAD ve Kızılay ile birlikte Elazığ Depremi çalışmalarına da katıldı.

Başarı belgeleri aldı

Evli ve bir çocuk babası olan Türkdoğan, orta derecede Arapça ve iyi derecede İngilizce biliyor. Ordu Kumrulular Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Türkdoğan’ın, ulusal ve uluslararası alanda 116 akademik çalışması bulunuyor. Şubat 2022 sayısında yayımlanan Kriter dergisinde “Sağlık Teknolojilerinin Geleceği Hakkında Zihin Haritası” adlı makaleyi yazdıktan sonra, Mart 2023’te ise “Dünyada ve Türkiye’de Afet Yönetimi” adlı bir makale yayımladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından pandemi yürütülmesindeki çalışmaları nedeniyle bir teşekkür belgesi ve Kartal bina çökmesi ve Sabiha Gökçen uçak kazası gibi olaylardaki başarıları nedeniyle iki başarı belgesi verildi.