Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) Milli Sporcuları Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenecek 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarına katılacak.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Sporcu Salih Korkmaz ve Esra Türkmen 28 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenecek 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarına (Universiade) katılacak.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos’ta sona erecek oyunlarda Türkiye’yi 11 branşta 108 sporcu temsil edecek. Atletizm branşında 34 sporcu Türkiye Milli Takımını temsil edecek. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Salih Korkmaz 20 kilometre Yürüyüş branşında, Esra Türkmen ise Cirit Atma branşında yarışacak.

Chengdu şehrinde düzenlenecek 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’na yaklaşık 170 ülkeden gelen 10 binden fazla sporcu ile yetkili katılacak.

Salih Korkmaz 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında ülkemiz ve ALKÜ için yarışmıştı. Esra Türkmen ise 2022 yılında düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda cirit atma branşında altın madalyaya uzanan isim olmuştu.