Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da yüzde 98.79’luk oranla yine tercih edilen üniversiteler arasına girdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bu yıl da yüzde 98.79’luk oranla yine tercih edilen üniversiteler arasına girdi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 2022 (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 bin 888 toplam genel kontenjanının 3 bin 841’ini dolduran ALKÜ öğrenciler tarafından yüzde 98.79’luk oranla tercih edilen üniversiteler arasına girerek bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sonuçlarına (ÖSYS) göre ALKÜ’de lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı bin 815, ön lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı ise 2 bin 26 olarak açıklandı. YÖK tarafından verilen 2 bin 26 ön lisans kontenjan sayısının yüzde 100’ü dolarken, bin 862 lisans kontenjan sayısının yüzde 97.48’i doluluk oranına ulaştı.

Fakülteler bazında Tıp Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, fakülteleri ortalama yüzde 83.41 doluluk oranıyla Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi takip etti. Meslek Yüksekokulları bazında ise yüzde 100 doluluk oranına sahip olan ALKÜ’de geçen yıla oranla bu alanda önemli bir başarı elde edildi.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, yüksek oranda gerçekleşen yerleşme oranıyla hemen hemen bütün bölüm ve programların tamamının yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını ifade ederek nihai sonucun ileriki süreçte gerçekleştirilen ek yerleştirme kontenjan sonuçları ile kesinleşeceğini dile getirdi.

ALKÜ olarak başarı grafiğini her geçen gün daha ileriye taşımayı ve tercihlerde daha fazla ön planda olmayı hedeflediklerinin altını çizen Kalan, " Öğretim kalitelimizi ailemize dahil ettiğimiz başarılı akademisyenlerimiz ile daha

da ileriye taşımaya devam ediyoruz"dedi.

"Öğrencilere mesaj"

ALKÜ’yü kazanarak yeni hayatlarına adım atacak olan öğrencilere yönelik bir mesaj da yayımlayan Rektör Kalan, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, zorlu ve yorucu bir sınav ve tercih döneminin ardından bugün yeni bir hayatın başlangıcındasınız. Hepiniz güzel bir gelecek için çalıştınız ve ideallerinizdeki bölümlere yerleştiniz. 2022-2023 Öğretim yılında üniversitemizi kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sizleri ailemizin üyesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. ALKÜ sizin yeni yuvanızdır. Hepiniz hoş geldiniz. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi evrensel değerlere bağlı, insanlığa hizmet merkezli bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin olmak üzere, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversitedir. Üniversitemize yerleşen siz değerli öğrencilerimize; geleceğini güvenle inşa edeceği, güzel anılar biriktireceği, hayatınızın en güzel, en verimli dönemini yaşayacağı üniversite ve sonrası için en önemli birikimleri edineceği başarılı bir öğretim hayatı diliyor, hepinizi saygı

ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.