Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencilerinin 3 projesi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Kurulduğu 2016 yılından bu yana birçok başarılı projeyi hayata geçiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tüm hızıyla bilim hayatına da katkı sunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde ALKÜ’lü öğrenciler tarafından başvurusu yapılan 3 proje, destek almaya hak kazandı.

Mühendislik öğrencilerinden beklenen başarı

Destek almaya hak kazanan ilk proje, ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinin projelendirildiği “Alüminyum Konsol Kutu Kirişin Dinamik Karakterizasyonu ve Model Güncellemesi” oldu. Projenin yürütücülüğünü Emre Özdemir yaparken, grubun diğer üyeleri ise Mert Bilir, Fatih Sevinç ve Ahmet Selim Savi oluşturdu. Destek alan projenin danışmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav üstlendi. Projenin destek almasının ardından gurup öğrencileri sevinçlerini belirterek başarılarının devamının geleceğini dile getirdiler.

Sağlık alanında iki projeye destek

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölünden iki proje destek almaya hak kazandı. İlk proje 3. Sınıf öğrencisi Aslı Firdevs Hakan tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinde Cinsel ve Üreme Sağlığı Damgalanma Düzeyi ve Toplumsal Cinsiyet Algısının Aile Planlaması Tutumuna Etkisi” projesi destek aldı. Bu projenin danışmanlığını ise Doç. Dr. Figen Alp Yılmaz üstlendi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden 3. Sınıf öğrencisi Sıla Yaman’ın geliştirdiği “Covid-19 Hastalığı Geçiren Bireylerde Görülen Kardiyovasküler Sistem Etkilerinin Belirlenmesi” projesi de destek almaya hak kazandı. Projenin danışmanlığını ise Doç. Dr. Şenay Akgün yaptı.

“Bölgeye her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, proje çerçevesinde destek alan öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek ALKÜ’nün bilime ve bölgeye katkılarının devam edeceğini vurguladı. ALKÜ’de başarıların artmasının gurur verici olduğunu dile getiren Rektör Kalan, “Genç bir üniversite olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ölçekte hedeflediği başarılara her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. Üniversitemiz hocalarının gayretleri ve akabinde öğrencilerimizin başarıları bizleri Türkiye ve dünya üniversiteleri listelerinde üst sıralara taşıyacaktır. Bizler de üniversite yönetimi olarak öğrencilerimize ve akademisyenlerimize her konuda desteklerimizi sonuna kadar vereceğiz. ALKÜ olarak bölgemize sadece akademik başarılarla değil, sağlık, turizm, sportif ve kültürel başarılarla büyük katkı sunacağız. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı alan öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamı dilerim” dedi.