Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi amacıyla güneş enerjisi ile çalışan şarj istasyonu kurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi amacıyla güneş enerjisi ile çalışan şarj istasyonu kurdu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın “ALKÜ’de Kampüs GES’i hayata geçireceğiz. Mühendislik Fakültesinin çatısında Güneş Enerji Santralimiz (GES) var. İhalesi devam eden bir sürecimiz var. Kampüsümüzde bütün çatıları ve otoparkların üstünü kapatarak Kampüs GES’i hayata geçireceğiz.” açıklamasının ardından bu kez de ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı Öğretim Görevlisi Levent Sözen ile Elektrik 2. sınıf öğrencileri tarafından cep telefonlarını şarj edebilen güneş enerjili şarj istasyonu kurdu.

İstasyonda aydınlatma özelliği var

Elektrik Programı Öğretim Görevlisi Levent Sözen, Alanya’da yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurdukları şarj istasyonunda güneş panelleri sayesinde cep telefonlarının şarj edilebildiğini ve lokal aydınlatma sağlandığını belirtti. Öğr. Gör. Levent Sözen, “Yenilenebilir enerjinin öneminin her geçen gün arttığı ülkemizde bizim yaptığımız Projede, 60 watlık iki adet güneş paneli, bir adet 65Ah jel akü, bir adet şarj regülatörü, üç adet çoklu cep telefonu şarj aleti ve mikro işlemcili elektronik devre kartı mevcuttur. Elektronik devre kartı ile sistem otomatik olarak akşam olduğunda aydınlatma sağlamakta ve ayarlanan saatte tekrar aydınlatma otomatik olarak kapanmaktadır. Öğrenciler okul içerisinde ve bahçede sürekli priz ve kablo aramaya gerek kalmadan istedikleri zaman cep telefonlarını şarj edebilmektedir. Ayrıca sistem kapalı havalarda bile kendini en az 1 hafta idare edebilmektedir. Projede emeği geçen Mustafa Uçak isimli öğrencimize ve bize sponsor olan CW Enerjiye ayrıca teşekkür ederim” dedi.