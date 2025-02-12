Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İŞKUR Gençlik Programı sayesinde toplamda 478 ALKÜ’lü öğrenci istihdam edilecek.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), kurum ve kuruluşlar tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan programlara katılmaya devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına daha güçlü bir şekilde adım atmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş İŞKUR Gençlik Programı, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Antalya İŞKUR İl Müdürü V. Lütfi Güleç arasında atılan imzalarla hayata geçirildi. Gençlerin üniversitedeki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri programa ALKÜ’den 478 öğrenci dahil edilecek.

"Öğrencilerimiz için güzel bir fırsat"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Antalya İŞKUR İl Müdürü V. Lütfi Güleç ile geçtiğimiz hafta bir araya gelerek İŞKUR Gençlik Programı’nın detaylarını görüşerek yol haritasını masaya yatırmışlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı’nın Başlatılması Toplantısı’na katıldığını hatırlatan Rektör Türkdoğan, "Gençlerimize iş tecrübesi kazandırarak onları iş hayatına hazırlayan bu programın açıklanmasının ardından ALKÜ olarak yol haritamızı belirledik. ’İŞKUR Gençlik Programı’ kapsamında, Antalya İŞKUR İl Müdürlüğü ile iş birliği protokolümüzü imzaladık. Bu program sayesinde 478 öğrencimiz, eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanma ve çalışma hayatına hazırlanma fırsatı bulacak. Programa alınan öğrencilerimiz için güzel bir fırsat olacak. Her alanda öğrencilerimizin yanında olmaya, onların gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Antalya İŞKUR İl Müdürü Sayın Lütfi Güleç’e teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz bu fırsattan yararlanmak için başvurularını yapabilirler. Programın başlamasına vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a, İŞKUR yetkililerimize teşekkür ederim. Programın ülkemize, şehrimize ve üniversite öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Müdür Lütfi Güleç ise yaptığı açıklamada, "Program sayesinde Antalya’da toplamda 2 bin 230 öğrenciye hem maddi destek hem de kendi alanlarında beceri kazanma noktasında destek olacağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı.

Öğrenciler iş hayatına hazırlanacak

İŞKUR Gençlik Programı üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına daha güçlü bir şekilde adım atmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir istihdam programı olarak planlandı. Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen program ile öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, çalışma disiplinini kazanmalarını sağlamak ve iş hayatına dair pratik deneyimler edinmelerine destek olmak amaçlandı. Devlet üniversiteleri ile iş birliği içinde uygulanacak program sayesinde haftada en fazla üç gün süren çalışma ile öğrenciler hem kısa vadeli sigorta güvencesi altına alınacak hem de günlük ücret karşılığında çalışarak maddi kazanç elde edecek. İŞKUR Gençlik Programı, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami üç güne kadar kısmi süreli katılım modeliyle uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödemeyle programa ayda 5 gün katılacak öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak öğrencilere ise yaklaşık 15,162 lira tutarında destek verilecek.