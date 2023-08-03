Türkiye ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ni (ALKÜ) 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nda temsil eden milli Sporcu Esra Türkmen, tarihi bir başarı elde etti.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Esra Türkmen, Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın Kadınlar Cirit Atma finalinde tarihi bir başarı yakaladı. Kariyerinde ilk kez 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nda mücadele eden Türkmen, Cirit Atma’da dünya 4’üncüsü oldu. Cirit atma finalinde son ana kadar yarışı üçüncü götüren Türkmen, müsabakanın son atışında üçüncülüğü başka bir sporcuya kaptırdı.

Öte yandan ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi eski öğrencisi olan Milli Sporcu Eda Tuğsuz’da 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın Cirit Atma finalinde şampiyon olarak Altın Madalya’ya ulaşan taraf oldu. Elde edilen sonuçlar ile hem Türkmen hem de Tuğsuz ülkemize büyük bir gurur yaşattı.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinde milli sporcu Salih Korkmaz ise erkekler 20

kilometre yürüyüş branşında mücadele edecek. Korkmaz, 5 Ağustos’ta Türkiye saati ile sabaha karşı 02.20’de ülkemizi temsil edecek.

"Rektör Türkdoğan’dan tebrik"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, milli sporcuları tebrik etti. Rektör Türkdoğan, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son yıllarda yaptığı yatırımlar genç sporcularımızın önünü açtı. Sporcularımızın bu üstün başarılarında emeği olan başta Gençlik ve Spor Bakanımız ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. ALKÜ’lü öğrencilerimizin de başarılarını duymuştum. Şimdi de bu başarıları elde eden milli sporcularımızın ve öğrencilerimizin güzel haberini duyma şerefine eriştim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Türk bayrağını Çin’de dalgalandırdılar. Göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi tebrik ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum. 5 Ağustos’ta yarışacak sporcumuza da canı gönülden başarılar dilerim” diye konuştu.

Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 8 Ağustos’ta sona erecek.