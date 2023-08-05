Türkiye’yi 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nda temsil eden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) milli sporcusu Salih Korkmaz, 20 kilometre erkekler yürüyüş kategorisinde Türkiye’ye ilk altın madalya kazandıran isim oldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve Milli Sporcu Salih Korkmaz, Çin’in Chengdu şehrinde düzenlenen 2023 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları’nın 20 kilometre Erkekler kategorisi Yürüyüş finalinde tarihi bir başarı elde etti. Bir saatin üzerinde süren mücadelede 20 kilometre Erkekler kategorisi Yürüyüş finalinde Milli Sporcu Korkmaz 1.23.40 derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda da ülkemizi temsil eden Korkmaz, bu yıl Çin’de düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarında Türkiye’ye altın madalya kazandırmanın gururunu yaşattı. Milli takım arkadaşları ve antrenörleri Salih’in tarihi başarısı sonrası büyük sevinç yaşadı. Elde ettiği başarı ile uluslararası müsabakalarda 20 km Yürüyüş branşında Türkiye’ye altın madalya kazandıran Salih Korkmaz adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu oldu. Korkmaz’ın, bir sonraki hedefi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda yarışmak.

Rektör’den tebrik

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ Milli Sporcularının elde ettiği başarılar ile Türk milletine büyük sevinç yaşattığını söyledi. Rektör Türkdoğan, "Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda üniversitemizi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri gururlandırdı! Salih Korkmaz, Erkekler 20 km Yürüyüş Dünya Şampiyonu, Esra Türkmen de Kadınlar Cirit Atma Dünya 4’üncüsü oldu. Elde edilen bu zaferler ülkemiz ve üniversitemiz açısından son derece önemli ve anlamlı başarılardır. Tebrikler! Sizinle gurur duyuyorum.” dedi.