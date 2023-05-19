Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Alanya’dan başlatılan ve 10 şehri kapsayan yamaç paraşütü etkinliği Samsun’da son buldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi birimleri, fakülteleri ve öğrenci topluluklarının yaptığı etkinliklerle kutlandı. Milli Mücadele meşalesinin yakılışının 104. yılında ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hava ve Doğa Sporları Topluluğu ve Spor Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, 10 şehri içeren bir yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Alanya’dan başlatılan yamaç paraşütü uçuşları, sırasıyla Antalya, Muğla, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Zonguldak ve Sinop’taki sportif havacılık kulüplerinin düzenlediği uçuşlarla devam etti. Son uçuş ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı tarih olan 19 Mayıs günü Samsun’da yapıldı. Türk bayrağının dalgalandırıldığı yamaç paraşütü uçuşları vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle izlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yasemin Yalçın, “Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahili boyunca uzanan 10 şehirde yapılan yamaç paraşütü uçuşlarımızla Türk bayrağını dalgalandırdık. Bizlerle 19 Mayıs heyecanı yaşayan bu şehirlerimizdeki tüm sporcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs, Türk ulusunu aydınlığa kavuşturan, Cumhuriyet’le buluşturan bir dönüm noktasıdır. Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adıdır. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak başta Ulu Önderimiz Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, gençlerimizin bu anlamlı bayramını kutluyoruz” dedi.