Erasmus KA171 projesi kapsamında Afrika’nın 7 ülkesine eğitim amaçlı giden ALKÜ’lü akademisyenler, seyahatlerin ardından tecrübelerini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile paylaştı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Erasmus programları sayesinde dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerle personel ve öğrenci değişimi yaparken aynı zamanda buradaki üniversitelerle de birlikte ortak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak Erasmus KA171 projesi kapsamında eğitim vermek amacıyla Afrika kıtasındaki Namibya, Zambiya, Tanzanya, Madagaskar, Cezayir, Tunus ve Fas’a giden akademisyenler yurda döndü. ALKÜ’lü öğretim üyeleri, KA171 programı kapsamında gerçekleştirdikleri ders verme faaliyetlerinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret etti. Namibya, Zambiya, Tanzanya, Madagaskar, Cezayir, Tunus ve Fas’ta edindikleri akademik ve kültürel deneyimleri Rektör Türkdoğan ile paylaşan akademisyenler; uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Akademisyenler, Afrika ülkelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerde ayrıca hem Türk hem de Afrika ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatları ile de görüşmeler sağladı.

Üniversitelerle gelecekte yeni projeler konuşuldu

Akademisyenler, gittikleri ülkelerde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları, akademik projeler ve kültürel etkileşimler hakkında Rektör Türkdoğan’a detaylı bilgi aktararak paydaş üniversitelerin taleplerini iletti. Görüşmede ayrıca KA171 programının öğrencilere sunduğu fırsatlar ele alınırken uluslararası akademik iş birliklerinin üniversitenin küresel vizyonuna katkı sağladığı vurgulandı. Akademisyenler, farklı ülkelerde edindikleri tecrübelerin hem kendi akademik gelişimlerine hem de öğrencilere sundukları eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Ziyaretler iş birliğini güçlendiriyor"

KA171 projesinin, ALKÜ’nün uluslararası prestijini artırdığına ve farklı eğitim sistemleriyle iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çeken Rektör Türkdoğan, bu tür çalışmaların hem öğrenciler hem de akademisyenler için küresel perspektif kazandıran önemli adımlar olduğunu kaydetti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkdoğan, "Amacımız, daha geniş bir coğrafyada akademik etkileşim sağlamak ve öğrenci ile akademisyen değişim programlarını daha da yaygınlaştırmak. Bu doğrultuda, daha fazla öğrenciyi ve akademisyeni yurt dışındaki üniversitelere göndererek onların farklı eğitim sistemleri ve kültürel yapılarla etkileşim kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Önceki yıllarda artan bütçemizi, bu tür faaliyetleri daha kapsamlı hâle getirmek için daha da yukarı çekmeyi planlıyoruz. Böylece uluslararası alanda daha güçlü akademik bağlar kurarak eğitim kalitesini ve bilimsel iş birliklerini üst seviyeye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarete İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Oğuz Yıldırım, Prof. Dr. Yakup Akgül, Prof. Dr. Mehmet Fatih Güner ve Dr. Öğr. Üyesi Sezin Zengin Farias Martinez; Turizm Fakültesi’nden Nurgül Boz; Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nden Öğr. Gör. Dr. Alparslan Topçu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı katıldı.