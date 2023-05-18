Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğretim üyesinin Sağlık Yönetiminde Blockchain Teknolojisi ile ilgili çalışması, Horizon Sağlık Kümesi ve Sosyal ve Beşerî Bilimler Proje Pazarı Etkinliği’ne kabul edildi. Çalışma, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı’ndan da etkinlik desteği kazandı.

ALKÜ öğretim üyelerinin akademik ve bilimsel çalışmaları, dünya genelinde düzenlenen birçok etkinliklerden ödül ve destek almaya devam ediyor. Son olarak Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gülin İdil S. Bolatan’ın “Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Yönetiminde Blockchain Teknolojisinin Benimsenmesi” isimli akademik çalışması, Avrupa’da ilgi gördü. Çalışmasıyla, Horizon Europe Horizon Sağlık Kümesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Pazarı Etkinliği’ne (Horizon Europe Health & SSH Brokerage Event) başvuran Doç. Dr. Bolatan, buradan kabul aldı. Başvurusu kabul alan Doç. Dr. Bolatan’a ikinci destek ise TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde geldi. Doç. Dr. Bolatan’ın projesi Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi tarafından 5 Haziran 2023’te Paris’te düzenlenecek olan Proje Pazarı’nda yer alacak.

“Rektör Kalan’dan tebrik”

ALKÜ olarak başta turizm ve sağlık alanlarında başarılı birçok bilimsel çalışma ve projeye imza attıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, son yıllarda üniversitenin başarı çıtasının da oldukça yükseldiğini dile getirdi. Doç. Dr. Gülin İdil S. Bolatan’ın çalışmasının sağlık alanına yeni bir soluk getireceğini vurgulayan Rektör Kalan, “Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Yönetiminde Blockchain Teknolojisinin Benimsenmesi çalışması hastaların, hasta kayıtlarıyla ilgili bilgiye kolayca ve detaylıca ulaşılmasını sağlıyor. Tüm dünyayı etkileyen kovid-19 salgınının ardından hastaların geçmişteki rahatsızlarıyla ilgili bilginin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Tüm dünyanın geçmişte yaşadığı tecrübelere dayanarak, bu çalışmanın sadece Türkiye’de değil tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Başarılı çalışmasıyla Doç. Dr. Gülin İdil S. Bolatan hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. ALKÜ olarak ülkemize ve bölgemize büyük katkılar sağlayacak proje ve çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

“Sağlık ve sosyal bilimler araştırmacıları bir araya gelecek”

Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Proje Pazarı Etkinliği 5 Haziran 2023 tarihinde Paris’te gerçekleşecek. Bu etkinlikte, sağlık ve sosyal bilimler araştırmacıları bir araya gelerek, 2024 çağrıları için konsorsiyum oluşturmaları için yeni fırsatlar elde etmiş olacaklar. Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi tarafından 5 Haziran 2023’te Paris’te düzenlenecek olan Proje Pazarı, 2024 yılı Sağlık Kümesi çağrılarının Sosyal ve Beşeri bilimler boyutuna odaklanacak.

“Bu sistemle hastanın tüm bilgilerine güvenli erişim sağlanacak”

Teknoloji yönetimi ile ilgili etki değeri yüksek çok sayıda SSCI dergide yayınları bulanan Doç. Dr. Bolatan, Elektronik Sağlık Kayıt Sistemlerinin Yönetiminde Blockchain Teknolojisinin Benimsenmesi ile ilgili bilgi verdi. Bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası haline geldiğinin altını çizen Doç. Dr. Bolatan, “5. sanayi devrimi olan Toplum 5.0 ile insan için teknoloji ön plana geldi ve teknoloji tüm insanların daha refah bir toplumda yaşamaları için kullanılmaya başlandı. Sağlık sektöründe teknolojinin kullanılması ile Sağlık 5.0 oluştu. Blockchain teknolojisi de günümüzde enerji, eğitim, sağlık gibi en temel alanlarda kullanılmaya başlanan; maliyetleri düşüren, şeffaflık sağlayarak güvenliği artıran teknolojilerdir. Sağlık sektöründe blockchain kullanımı; yüksek kaliteli ve hasta merkezli sağlık hizmeti sağlamayı, halk sağlığını iyileştirmeyi ve sağlık bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumayı hedefler. Öte yandan bu teknoloji kullanılmadığında, hastaların kayıtları birden çok sağlık kuruluşuna dağılmış durumda olduğundan veri bütünlüğü, doğruluk ve veri kullanılabilirliği ile ilgili problemler oluşmaktadır. Örneğin, hastanın sağlık bilgilerinin güvenliğini koruyamamak, sağlık bilgileri alışverişinde yaşanan sorunlar ve sağlık hizmeti israfı (sağlık yönetimi ve işlem maliyetleri) bu problemlerden bazılarıdır. Projede blockchain teknolojisi ile bu problemlerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim” açıklamalarında bulundu.