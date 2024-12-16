Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyeni Öğr. Görevlisi Serdar Aslan, gladyatörler şehri olarak bilinen Kibyra Antik Kenti’nde bulunan tarihi figürlerden esinlenerek ’gladyatör heykeli’ yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), son yıllarda bölgenin antik ve yakın tarihine ilişkin araştırmaları ile desteklerini artırmaya devam ediyor. Burdur’un Gölhisar ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi iş birliğinde yürütülen Antik Dönem’de gladyatörleri ile ün salan Kibyra Antik Kenti girişine, aynı zamanda Kibyra Kazısı Bilim Heyeti Üyesi olan ALKÜ ALTSO MYO Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından gladyatör heykeli yapıldı. Kibyra’dan bulunan arkeolojik ve epigrafik verilerden esinlenip, heykeli tasarlayarak kimliklendiren Öğr. Gör. Serdar Aslan’a Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru tarafından teşekkür belgesi verildi.

Şehrin simgelerinden biri olacak

Kibyra, Stadion gibi heybetli bir yapıda gerçekleştirilen ve Asya’dan gelen birçok gladyatörün karşılaştığı mücadelelere ev sahipliği yaparak Antik Dönem’de gladyatörleri ile ün salan bir kent olarak biliniyor. Kibyra Antik Kenti kazı evinde düzenlenen "Sanat ve Tasarım Alanındaki Çalışmalar" başlıklı bilimsel etkinliğe uzman olarak katılım sağlayan Öğr. Gör. Serdar Aslan, Kibyra 6 No’lu yer altı oda mezarından ele geçen pişmiş toprak gladyatör figürünü model alarak 2,60 metre uzunluğundaki modern görüntüsüyle kente gelen ziyaretçileri karşılayan heybetli bir gladyatör heykeli yaptı. Kibyra Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru yaptığı açıklamada, "Kibyra’nın Antik Dönem’de gladyatörleri ve gladyatör mücadeleleriyle ön planda oluşunu ve bu konudaki veri zenginliğini vurgulamak ayrıca kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ekip üyelerimizden ALKÜ Öğr. Gör. Serdar Aslan tarafından modern bir gladyatör heykeli yapılmıştır. Heykelin yapımında Kibyra’dan bulunan arkeolojik ve epigrafik veriler temel esin kaynağı oldu. Heykelin yapım aşamasında özverili çalışmaları ile büyük emeği olan Öğr. Gör. Serdar Aslan’a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.