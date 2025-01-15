Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) 5 projesi kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen ÜNİDES programının 2. Dönem sonuçları açıklandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığının 2. Dönem Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 5 projesi kabul edilen üniversitelerden biri olarak başarı geleneğini devam ettirdi. ALKÜ’lü gençlerin potansiyelini açığa çıkarmak ve topluma katkı sağlamaları amacıyla ÜNİDES kapsamında dikkat çekici projeler geliştiren öğrenciler, gençlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözümler arayan kapsayıcı ve sürdürülebilir projelerde başrol oynayacaklar.

“Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Gençleri bireysel ve toplumsal anlamda donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ÜNİDES programı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Rektör Türkdoğan, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin bireysel ve toplumsal gelişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda onlarla sık sık bir araya gelerek onların taleplerini dinliyorum. ÜNİDES programı kapsamında elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutluyum. Bu başarıların ÜNİDES’in diğer çağrılarına yapılan başvurularla artarak devam edeceğine inanıyorum. Biz ALKÜ olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, bilimsel anlamda gelişimine katkı vermek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Daha fazla projeyi Alanya ve ALKÜ’ye getirmek için profesyonel bir ekipten oluşan ALKÜ Proje Yönetimi ve Destek Ofisi (ALKÜ-PYDO) kurduklarını ifade eden Rektör Türkdoğan, “Üniversitemizin vizyonu doğrultusunda, üniversitemizde proje kültürünün geliştirilmesi, üniversite personel ve öğrencilerimizin proje başarılarının arttırılması amacıyla ALKÜ-PYDO kuruldu. Ofis, başta TÜBİTAK ve AB projeleri olmak üzere çeşitli hibe fonlarına öğrenci ve personellerimizin hazırladıkları projelere destek veriyor. Rektörlük binasında çalışmalarını yürüten ofis, üniversitemizin projelerinin nitelik ve niceliklerini arttırmak için üniversitemiz personel ve öğrencilerini bekliyor” diye konuştu.

Kabul edilen projeler

ALKÜ Geçerken Öğrenci Topluluğu’nun “Gençler Medeniyetini Tanıyor” projesi, öğrencilere medeniyetimiz hakkında bilgi verirken Matematik Topluluğu’nun “Zekâ, Eğlence ve Keyifli Akıl Serüveni: Zekas” projesi ise eğlenceli bir yaklaşımla zekâ oyunları üzerinden matematiği keyifli hâle getirmeyi amaçlıyor. Sinema topluluğunun “Her Okula Bir Film, Her Çocuğa Bir Gülüş” projesi ise sinema aracılığıyla çocukların dünyasına gülümseme katmayı hedefliyor. Diğer yandan, Genç İHH Arama ve Kurtarma Topluluğu, “Afetlerde Güçlü Bir UMKE Eğitilmiş Paramediklerle Mümkün” projesiyle afet bilincini artırmayı ve gençlerin acil durumlarda hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlarken İlk Yardım ve Afet Bilinci Topluluğu’nun “Hayat Kurtarmanın Provası: Simülasyondan Gerçeğe” projesi ile katılımcılara gerçek hayat senaryolarında uygulamalı eğitim vermeyi planlıyor.

Üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat sunan Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), üniversite öğrenci topluluklarının projelerini hayata geçirmelerine kolaylık sağlayan bir destek programıdır. ÜNİDES ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan yararlanabilmektedir. Yerel projelerde 20.000 TL - 50.000 TL, ulusal projelerde ise 50 bin 1 TL - 100 bin TL’ye kadar ayni destek sağlanmakta.