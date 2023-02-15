Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı “Yardım Marketi” oluşturuldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı “Yardım Marketi” oluşturuldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 10 ilde yaşanan deprem felaketinin ilk gününden itibaren yaraları sarmaya devam ediyor. Üniversite personelinin, öğrencilerin ve Alanyalı vatandaşların katkılarıyla bölgeye yardım tırı gönderen ALKÜ, bölgeden Alanya’ya gelen depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda ağırlıyor. ALKÜ ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelinin özverili çalışmalarıyla KYK yurtlarına yerleştirilen 2 bin 300 depremzedenin ihtiyaçları, üniversite personeli ve yakınlarının bağışlarıyla oluşturulan “Yardım Marketi”nden karşılanıyor. Gönüllü ALKÜ personeli ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen “Yardım Marketi”; “giyim”, “gıda” ve “temel ihtiyaç malzemeleri” bölümlerinden oluşuyor. Depremzedelerin oluşturdukları ihtiyaç listesini ilgili personele iletmesinin ardından malzemeler hazırlanıyor. Gönüllü personel ve öğrenciler, hazırlanan malzemeleri depremzedelerin kaldıkları odalara kadar çıkararak teslim ediyor.

“Hep birlikte yaraları saracağız”

ALKÜ personeli ve öğrencilerinin özverili çalışmalarıyla yaraları bir nebze olsun sarmaya çalıştıklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Şehrimize, üniversitemize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Devletimizin ve milletimizin desteği, bizlerin gayreti ile bu zor günleri en kısa zamanda atlatacağız. KYK yurdunda kalan misafirlerimizin ihtiyaçlarını her gün yeniliyoruz. Bu ihtiyaç listesinin eksilerini necip üniversitemiz personeli ve yakınlarının yardımları ile tamamlıyoruz. Bu yardımlarla 2 bin 300 misafirimizin ihtiyacını, oluşturduğumuz ‘Yardım Marketi’ ile gideriyoruz. Başta Alanya Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı olmak üzere yardımları ile bizleri destekleyen, gelip bizzat bu marketin oluşumuna katkı sunan gönüllü personelimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte bu yaraları en kısa zamanda saracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AFAD çatısı altındaki çalışmalarına devam eden diğer kurumlar gibi ALKÜ ailesi olarak bizler de depremzede vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Rektör Kalan, yardımda bulunmak isteyenlerin ALKÜ Kestel Yerleşkesi içerisinde bulunan ALKÜ Yaşam Merkezine teslim edebileceklerini belirtti.