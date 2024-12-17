Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2024 UI GreenMetric sıralamasında, 2015 sonrası kurulan genç üniversiteler arasında Türkiye’de 2. sıraya yükseldi.

ALKÜ, Türkiye genelinde ilk 100 üniversite arasında yer alırken dünya genelinde bin 477 üniversite arasında ilk 1000 üniversite arasında oldu. Yeşil Üniversite Endeksi, 2024 yılında dünya genelinde 95 ülkeden bin 477 üniversiteyi sıralamaya dahil etti. Türkiye, Avrupa’da sıralamada en fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında da 1. olmayı başarırken dünyada da 2. oldu.

Rektör Türkdoğan: “Başarılarımızı daha ileriye taşıyacağız”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin sürdürülebilirlik alanında attığı adımların önemine değinerek, "Enerji verimliliği, atık yönetimi ve yeşil kampüs projelerimizle uluslararası başarıya ulaşmak gurur verici. Üniversitemiz bu alandaki çalışmalarını daha ileriye taşımak için kararlılıkla devam edecek. ALKÜ’nün bu başarısında yenilenebilir enerji santrali gibi enerji yönetim projeleri ve çevre dostu uygulamalar büyük rol oynadı. ALKÜ olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayarak örnek bir eğitim ve yaşam alanı oluşturmaya devam edeceğiz. Üniversitemize bu gururu yaşatan ALKÜ ailesine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.