Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sinan Uzunlu ile Makine Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Fatih Darıcık’ın çalışmaları sonucu ortaya çıkan “Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Aktif Gıda Ambalajı ve Üretim Yöntemi” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uluslararası patent tescili aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan buluşlara bir yenisi daha eklendi. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyelerinden Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sinan Uzunlu ile Makine Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Fatih Darıcık’ın buluş sahibi olarak yer aldığı çalışma, ALKÜ adına Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından uluslararası patent tescili aldı. “Üç Boyutlu Yazıcı ile Üretilmiş Aktif Gıda Ambalajı ve Üretim Yöntemi” isimli buluş, gıda ambalajlamada kullanılmak üzere 3D yazıcı kullanılarak aktif ambalaj yapımı yöntemi ile katkı maddesinin gıda maddesi yerine ambalajın cidarlarına katılmasını mümkün kılan bir yöntem oldu. Bu yöntemle, gıdanın muhafazasını sağlayan gıda ambalajı buluşu gerçekleşti.

Uluslararası patent almaya hak kazandı

Gıda ambalajını detaylarıyla anlatan Doç. Dr. Sinan Uzunlu, “Bu projemizle aktif gıda ambalajı yaptık. Normal bir gıda ambalajından farklı olarak gıdanın raf ömrü süresi boyunca gıdanın muhafaza edilebilirliğini geliştiriyor. Gıdaların üretiminde izin verilen katkı maddeleri gıdanın içine değil, ambalajın içerisine tasarladığımız ‘cidar’ denilen bölümüne koyuyoruz. Katkı maddesinin gıdanın içerisine koyulması değil de katkı maddesinin ambalajın 5 farklı düzlemde ilave edilmesi ve depolandığı süre içerisinde aktivite göstermesini ortaya koyuyoruz. Bu yüzden, bu yöntem düşünülerek yapılan ambalaj çalışmamız uluslararası patent almaya hak kazandı” dedi.

İlk deneme aşure oldu

Yapılan gıda ambalajının denenmesi yüksek lisans öğrencisi Evrim Aktürk’ün de yer aldığı aşure tatlısı üzerinde denendi. Ambalaja konulan aşureyle birlikte ambalajın cidar bölümüne tarçın yağı eklendi. Tarçın yağının gıda ambalajına eklenmesiyle vakumlanan aşure 14 gün süreyle muhafaza edildi. Antimikrobiyal aktivenin gösterildiği çalışma yüksek lisans öğrencisi Evrim Aktürk’ün tez çalışması olarak ALKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) tarafından desteklendi.