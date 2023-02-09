Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde (ALKÜ) toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine doğru yola çıktı.

ALKÜ idari ve akademik personelinin depremzedelerin acılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla teslim ettikleri çocuk pusedinden, mont, ayakkabı, battaniye, kadın/bebek hijyen malzemeleri, çocuk maması, yastık ve yorgana kadar, bulaşık deterjanından kilim, kazma/kürek, eldiven, döşek, el feneri, giysi ve kazaklara kadar 123 çeşit bir tır dolusu malzeme depremzedelere ulaştırılmak üzere hareket etti.

Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, yaşanan depremler sebebiyle 10 ilde 13 buçuk milyon vatandaşın etkilenmesiyle zor günlerden geçildiğini ifade ederek, Türkiye’nin yüzyılın felaketi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bölgeden güzel haberler de geldiğini dile getiren Rektör Kalan, ALKÜ’lü ekipler tarafından kurtarılan iki gencin yaşanılan büyük hüznü bir parça da olsa hafiflettiğini söyledi.

"Depremzedeler Alanya’ya geliyor"

ALKÜ olarak yaşanan felaketin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Rektör Kalan, “El birliği ile hazırladığımız yardım tırımızı Hatay’a iletilmek üzere uğurladık. İki adet konteyner ve yardım malzemeleri bölgeye sevk edilmek üzere yola çıkacak. Ülke olarak gerçekten kenetlendik. Birlikte bu zor günleri de aşacağımıza yürekten inanıyorum ” dedi.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki hekimlerin depremzedeler için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Rektör Kalan, “Bu gece İskenderun Limanından hareket eden gemi ile beraber gelecek olan depremzedelerin yaralarını bir parça olsun sarma gayreti içinde olacağız” diye konuştu.