Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Onur Ocakdan ve Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı; Antalya’da bazı kurumlarla görüşmelerin ardından YÖREX Fuarı’na katılarak sektörlerle buluştular.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) kurum ve özel sektörlerle ilişkilerini her geçen gün güçlendirirken yeni anlaşmalar ve iş birlikleri için yüz yüze görüşmelere de tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Onur Ocakdan ve Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı; Antalya’da bazı kurumlarla görüştükten sonra bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te sektör temsilcileriyle buluştular.

Kurumlarla yeni iş birlikleri görüşüldü

Yapılan Antalya ziyaretleri; SunExpress Havacılık AŞ’ye, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ve İl Sağlık Müdürlüğüne gerçekleşti. SunExpress İnsan Kaynakları Müdürü Murat Yılmaz ve Sunexpress Havayolları Kabin Eğitim Müdürü Güngör Ay ile yapılan görüşmelerde sektörel iş birlikleri ve staj konuları konuşuldu. Müdür Ay, sektörel işleyiş ve beklentileri ele alan sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılması planlanan “Havacılık ve Uzay Bilimleri Sergisi” ile “Havacılık Atölyesi” için kullanılacak araç, gereç, ekipman sarf malzemeleri talebinde bulunuldu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın yaptığı açıklamada, “ALKÜ Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kısa bir süre önce kurulmuş olması sebebiyle havacılık alanında gerekli olan araç, gereç, ekipman ve sarf malzemelerinin teminine ilişkin faaliyetlerimiz devam ediyor. Eğitim-öğretimde kaliteyi yükseltmek ve bölgemizde havacılık sektörüne olan farkındalığı arttırmak amacıyla paydaşlarımız ile güçlü ilişkiler sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda bizlere destek veren SunExpress Havacılık AŞ’ye ve yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

“Eğitim ve sağlıkta yeni projeler geliyor”

Antalya’daki ziyaretler, Antalya İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Antalya’ya geçtiğimiz haftalarda atanan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ile devam etti. İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile yapılan görüşmede, Akseki Meslek Yüksekokulu ile Millî Eğitim İl Müdürlüğü arasında yapılacak çalışmalar ele alındı. Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum ziyaretlerinin sonuncusu İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan’a yapıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, diş hekimliği fakültesi ve tıp fakültesi ile ilgili yapılan çalışmaları paylaştılar. Görüşmede Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bölgesine hizmet veren Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan iyileştirmeler ele alındı. ALKÜ heyeti görüşme sonunda Müdür, Prof. Dr. Özkan’a yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

YÖREX’te firmalarla iş birlikleri görüşüldü

Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Akın ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Genel Sekreter Onur Ocakdan ve Akseki MYO Müdürü Öğr. Gör. Recep Baltacı’dan oluşan heyet, daha sonra Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i gezdiler. Yapılan fuar gezisinde, ALKÜ’ye açılması planlanan Teknopark ile ilgili firmalarla görüşmeler sağlanarak geleceğe yönelik yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

“İş birlikleri için gayretlerimiz sürecek”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yapılan görüşmeler sonucu yaptığı açıklamada, “Alanyamızın değeri ALKÜ’yü en iyi seviyelere getirmek için akademik ve bilimsel alanlardaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için de sektörlerle ve kurumlarımızla iş birlikleri, projeler ve birlikte çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Şehirle bütünleşen bir üniversite olarak tüm alanlarda var olma gayretimiz sektörlerle ve kurumlarımızla sağlanacak. Bu alanlardaki çalışmalarımızın ALKÜ ailesinin özverili çalışmalarıyla zirveye ulaşacağına inanıyorum. Yapılacak yeni iş birlikleri ve anlaşmaların şimdiden hayırlı olması diler, kurumlarımız tarafından verilen destekler için yürekten teşekkür ederim” dedi.