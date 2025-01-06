Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi, Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencilerine sınav döneminde çorba ikram ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sınav öncesinde çorba ikramını sürdürüyor. Önceki hafta Akdeniz Üniversitesi’nde çorba ikramı yapan Büyükşehir Belediyesi, sınav haftasına giren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde de çorba ikramına başladı.

ALKÜ kampüsünün girişinde sabah erken saatlerinde stant kuran Büyükşehir Alanya Aşevi görevlileri, öğrencilere çorba ikram ediyor. Öğrenciler, sınav öncesi Büyükşehir’in sıcacık çorbasıyla güne merhaba diyor. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’ndeki çorba ikramında Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ve Aşevi Sorumlusu Emine Keyaoğlu da hazır bulundu. Vize ve final sınavları döneminde üniversite öğrencilerine ücretsiz çorba ikramını geleneksel hale getirdiklerini belirten Keyaoğlu, “Önümüzdeki süreçte de bu etkinliğimiz devam edecek” dedi.