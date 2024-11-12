Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında boş alanlara zeytin ağacı dikimi yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), doğa ve çevre dostu projeler üretmeye devam ederken bir taraftan da yeşil alanları korumayı ve büyütmeyi sürdürüyor. Geçen yıl Cumhuriyetin 100’ncü yılında fidan dikimi yapılan ALKÜ’de bu yıl da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla zeytin ağacı dikimi yapıldı. Yeni Rektörlük Binası çevresindeki boş alanlarda gerçekleşen fidan dikim etkinliğine Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Onur Ocakdan, daire başkanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Fidan dikiminden sonra toplu hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.

Rektör Türkdoğan: "Yeşeren Türkiye için el ele vermeliyiz"

Ağaçlandırma seferberliği ile son yirmi yılda 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluşturulduğunu, orman varlığının yüzde 12 artırılarak 23,4 milyon hektara ulaşıldığını söyleyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ’Geleceğe Nefes’ kampanyasına katılarak doğaya katkıda bulunduklarını belirtti. Yeşeren bir Türkiye yolunda gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak adına ALKÜ olarak hep daha fazlasını yapacaklarını söyleyen Türkdoğan, “Diktiğimiz ağaçlarımız gelecekte herkesin ağacı olacak. Aynı bilinçle gelecek nesillerimizin de alt nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için mücadele edeceklerini biliyoruz. Yeşeren bir Türkiye için hep birlikte el ele vermeliyiz. Küçük bir fidanla büyük değişimlere adım atabileceğimize inanıyorum. Gelecek nesiller için yeşil bir dünya bırakmak elimizde” dedi. Türkdoğan ayrıca ALKÜ yerleşkelerinde yetişen zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden yağ yapılarak ekonomiye katkı sunduklarını da sözlerine ekledi.