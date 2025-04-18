Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrencilerin geleceğine daha iyi dokunabilmek adına bir haftada alanında uzman isimlerin katılımıyla birçok konferans ve seminer yapıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), son aylarda öğrenci ve personelinin eğitimine katkı sunmak adına konferans, seminer ve kültürel etkinliklere hız verdi. Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilen Dilek Livaneli, "Bir Dilek Yetmez" konulu konferansta öğrencilerle buluşarak tecrübelerini aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Erhan Sipahioğlu’nun anlatımlarıyla "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Vakıf Şirketleri, Türk Savunma Sanayii ile İlişkileri" konferansı düzenlendi. Konferansta TSK’nın son yıllardaki başarıları ile savunma ve taarruz teknolojilerinde kullanmak üzere ürettiği ürünler detaylarıyla anlatıldı. 61. Kütüphane Haftası Etkinliği kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Adem Karaca tarafından "Kütüphanecilik ve Türk Aydınlanması" isimli konferansta kütüphane ve bilimin önemine vurgu yapıldı. Bir diğer etkinlik ise Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlenen "Mezun Buluşması" oldu. Buluşmada, özel sektörde yönetici konumunda olan ALKÜ mezunu Tarık Uzunyayla, Miraç Akça, Birol Olgun ve Murat Can Yalçın deneyim ve tecrübelerini öğrencilere aktardılar.

Bilim konulu konferanslar ilgi gördü

Bir başka etkinlik ise Endüstri Mühendisleri, Kariyer ve Türk Bilim ve Sanat Topluluklarının Genç MÜSİAD iş birliğiyle "İngilizcenin Matematiğini Yazan Adam" olarak adlandırılan Eğitmen Tamer Çağlı; öğrencilere İngilizce öğrenme yolundaki püf noktaları anlattı. Devam eden etkinliklerde Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Bilinçli Hasta Güvenli Tedavi" konulu konferansa verildi. Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy’un moderatörlüğündeki etkinlikte Hemşire Serpil Yıldırım hasta hakları, Hekim Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sarıkan tarafından hasta haklarında etik, hukukçu Dr. Öğr. Üyesi Latif Tile tarafından da malpraktis konuları anlatıldı.

Yapay zekanın geleceği konuşuldu

Eğitim Fakültesi ve Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi tarafından "Yapay Zekânın Dönüştürdüğü Dünya Geleceğin Teknolojileri Konferansı"nda Dr. Öğr. Üyesi Ergün Kara, Dr. Öğr. Üyesi Özge Öztimur Karadağ, Prof. Dr. Murat Alper Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Akın Oktav; yapay zekâ uygulamaları, bireysel gelişim ve gelecek konularını anlattılar. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu, Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu, İİBSF Konferans Salonu ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan etkinliklere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Oğuz Karahan, Genel Sekreter Hüseyin Er, dekanlar, MYO müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.